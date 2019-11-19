Политика
RT на русскомГермания призвала сохранить транзит газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в ходе брифинга в Киеве.
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Транзит российского газа через Украину должен продолжаться – глава МИД Германии
Экономика сегодня10:10
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Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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