Политика

RT на русскомRT на русскомГермания призвала сохранить транзит газа через Украину

Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в ходе брифинга в Киеве.
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Маас призвал продолжить транзит газа через Украину после 2019 года

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Германия призвала сохранить транзит газа через Украину

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Транзит российского газа через Украину должен продолжаться – глава МИД Германии

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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГ в региональном парламенте Саара с 1999 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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