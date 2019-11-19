Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжиться в следующем году. "Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", - приводит слова Мааса РИА Новости.

В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину

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