Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжиться в следующем году. "Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", - приводит слова Мааса РИА Новости.
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