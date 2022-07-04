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В ФРГ проинформировали о переговорах с Канадой по турбинам для «Северного потока»

ИА "Ореанда-Новости" Беате Барон, работающая на посту представителя Минэкономики ФРГ, уведомила о том, что Берлин продолжает вести переговоры с Канадой и Еврокомиссией по возвращению турбин для газовой магистрали "Северный поток-1".
Ореанда-Новости
"Газпром" ранее сократил прокачку газа по экспортному маршруту, заявив, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой компании Siemens.
РИА Новости
Как заявляли в Siemens, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против РФ.
РИА Новости
1 июля ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы оператора проекта Nord Stream AG сообщил, что газопровод "Северный поток" не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта.
Газета.Ru

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В ФРГ проинформировали о переговорах с Канадой по турбинам для «Северного потока»
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