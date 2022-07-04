ИА "Ореанда-Новости" Беате Барон, работающая на посту представителя Минэкономики ФРГ, уведомила о том, что Берлин продолжает вести переговоры с Канадой и Еврокомиссией по возвращению турбин для газовой магистрали "Северный поток-1".