Футбол
Спорт-ЭкспрессГермания против Голландии, Криштиану Роналду в погоне за командой Шевченко. Чего ждать в отборе Евро-2020
Манчини сыграет в Армении и Финляндии, Шачири отказал сборной Группа F. 5 сентября.
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Германия против Голландии, Криштиану Роналду в погоне за командой Шевченко. Чего ждать в отборе Евро-2020
Спорт-Экспрессвчера в 02:15
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
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На дом Памфиловой совершено нападение
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Возгорание на месте крушения Ми-8 под Саратовом ликвидировано
Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пожар на месте крушения военного вертолёта Ми-8 был ликвидирован.
RT на русском вчера в 09:18
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Путин пообещал смягчить наказания по экономическим статьям
«Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать», — заявил на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
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Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
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Apple работает над Touch ID в экране и новым iPhone SE
По информации Bloomberg, инженеры Apple работают над сканером отпечатков, который будет установлен под дисплеем будущих iPhone.
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Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
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В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.
Российская газета вчера в 22:30
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Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
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Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
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Двух бывших депутатов Верховной рады объявили в розыск
Депутаты Верховной рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников объявлены в розыск на Украине, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 6 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
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Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный»
Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.
РИА Новости 05:50
Происшествия
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетнюю девочку, которая пропала в среду днем в селе Красное Вологодской области, в пятницу удалось найти живой.
ТАСС 04:35
Общество
Греф призвал отметить школьные экзамены
Экзамены отбивают желание учиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:12
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Правительство выделило 26 млн рублей на закупку лекарств для детей
Правительство России выделило более 26 млн рублей на закупку не зарегистрированных в стране медицинских препаратов для детей.
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В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
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На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
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Путин напомнил, что Курилы забрал «отец народов» Сталин
Папаша всё забрал — и всё, и дело с концом. Отец народов, — сказал с улыбкой Путин с отсылкой к лидеру СССР Иосифу Сталину.
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Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан
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МВД: полиция не препятствовала работе журналистов на акциях в Москве
МВД РФ в ответ на обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщило, что не обнаружило фактов воспрепятствования работе журналистов со стороны полиции в ходе несанкционированных акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве.
Коммерсантъ вчера в 14:54
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Ford показал электрический внедорожник Ford Mustang на тизере
Исследования Ford показывают, что водители не доверяют электромобилям в плохую погоду и не считают, что на них интересно ездить.
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Сенсация: что ждет всех землян через 10 дней
По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.
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Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея
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В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку
В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
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В августе венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем сервиса доставки продуктов Instamart, выкупив долю у первого зампреда банка Льва Хасиса.
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