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ИзвестияГермания решила убедить Иран не мстить за смерть Сулеймани
Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что планирует в ближайшие дни начать диалог с Тегераном и сделать всё возможное, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
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Германия надеется уговорить Иран не мстить Штатам за смерть генерала Сулеймани
Комсомольская правда17:57
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