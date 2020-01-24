Политика
Lenta.ruГермания снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда
Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, соответствующее соглашение будет подписано в начале следующей недели.
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Это можно только приветствовать, но, помня в первую очередь все-таки, наверное, о той заботе, которая оказывается ветеранам и в плане создания инфраструктуры, и в плане поддержки, и так далее и тому подобное со стороны нашего правительства, нашего руководства, нашей страны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс - Россия 05:09
с чего всё началось
Год назад, по случаю 75-летия со дня снятия блокады города, главы МИД ФРГ и МИД России объявили: из бюджета Германии на эти цели «в качестве гуманитарного жеста» будет выделено €12 млн. Основная часть суммы пойдет на модернизацию Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге.Коммерсантъвчера в 17:42
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Политика
В Кремле высоко ценят работу главы Сбербанка Германа Грефа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об успехе Германа Грефа на посту главы Сбербанка.
Здоровье
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Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе высказался о Волочковой
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Звездная бабушка Мария Шукшина показала, как нянчится с внуком
Фрейя Зильбер попросила, чтобы Марк пожил некоторое время у Шукшиной и Касаткина. Сейчас актриса рядом с внуком, от которого в восторге.
Авто
Новый Cadillac Escalade показали на тизере
Информация о Cadillac Escalade 2021 года просачивалась к нам через самого производителя и через шпионские фотографии.
Общество
Названы провоцирующие онкологию привычки
Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Общество
В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина
23 января в Рязани на 93-м году жизни скончалась врач Алла Левушкина, старейший практикующий хирург России.
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
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Спорт
РУСАДА прокомментировало приостановку работы московской лаборатории
Российское антидопинговое агентство прокомментировало решение WADA о временной приостановке работы Московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Космос
Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу
Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Кино
Россиян на майские праздники оставили без голливудских фильмов
Как стало известно обозревателям издания, министр культуры Владимир Мединский накануне своей отставки потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии подготовить до 20 февраля план выхода наиболее крупных премьер.
Политика
Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию
Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Общество
В России могут отменить понятие МРОТ
Из Гражданского кодекса РФ могут убрать понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ).
Происшествия
В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор
Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Политика
Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
Общество
Россиянин Бурков признал свою вину в суде США
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Гаджеты
Компания Intel отчиталась за четвертый квартал и весь 2019 год
Компания Intel подвела итоги четвертого квартала 2019 года и всего года в целом.
Происшествия
В Минздраве прокомментировали подозрение на коронавирус в Петербурге
Общество
Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса
Все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Вильфанд прогнозирует зимний февраль в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.
Политика
Песков рассказал об общении Путина с Макроном и Пенсом в Израиле
Президенту Владимиру Путину в Израиле не удалось субстантивно пообщаться с лидером Франции Эммануэлем Макроном и вице-президентом США Майком Пенсом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, на которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.