Политика

Lenta.ruLenta.ruГермания снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, соответствующее соглашение будет подписано в начале следующей недели.
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Дмитрий Песков
Это можно только приветствовать, но, помня в первую очередь все-таки, наверное, о той заботе, которая оказывается ветеранам и в плане создания инфраструктуры, и в плане поддержки, и так далее и тому подобное со стороны нашего правительства, нашего руководства, нашей страны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс - Россия 05:09
с чего всё началось

Блокадники Ленинграда получат поддержку из Берлина

Год назад, по случаю 75-летия со дня снятия блокады города, главы МИД ФРГ и МИД России объявили: из бюджета Германии на эти цели «в качестве гуманитарного жеста» будет выделено €12 млн. Основная часть суммы пойдет на модернизацию Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге.
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Германия выделит 12 млн евро на поддержку блокадников

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Блокадники Ленинграда отреагировали на денежную помощь от Германии: это не искупает вину

Говорит Москва04:56

Песков: Материальную помощь, выделенную из бюджета Германии на поддержку блокадников Ленинграда, можно приветствовать

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Евразия Daily02:42

Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

Lenta.ru02:10

Из бюджета Германии выделят 12 миллионов евро на поддержку блокадников

Фонтанка.Ру03:14

Блокадники Ленинграда получат поддержку из Берлина

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