Политика
ИнтерфаксГермания в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав
Германия третий год подряд занимает первое место в рейтинге ведущих мировых держав, более чем на 10 процентных пунктов опережая США. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского института изучения общественного мнения Gallup.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:51, Ашберн
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Технологии
Microsoft перестанет обновлять Windows 10 дважды в год
По информации сетевых источников, Microsoft готовит серьёзные изменения в стратегии выпуска обновлений Windows 10.
3DNews 08:50
Гаджеты
Huawei Maimang 9 5G выйдет в Китае
Смартфон получит поддержку сотовых сетей пятого поколения и мелкие доработки вроде улучшенной камеры.
Megaobzor.com 09:29
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК.
РБК 09:13
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news 03:54
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
Общественная служба новостей 05:25
Гаджеты
Кабель Apple Thunderbolt 3 Pro стоит 129 долларов
В интернет-магазине Apple недавно появился кабель Thunderbolt 3 Pro.
iXBT.com 07:26
Игры
The Last of Us Part II стала самым масштабным проектом Sony по количеству задействованных авторов
CyberSport.ru 08:35
Наука
Обходить препятствия умеет новый протез для ноги с коленом
Evo-rus.com 09:21
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
Общество
«Единая Россия» не нашла нарушения этики в гардеробе заммэра Москвы Раковой за 15 млн рублей
Комиссия по этике «Единой России» не нашла нарушений этики в одежде и украшениях заммэра Москвы Анастасии Раковой, которые ФБК оценил в 15 миллионов рублей.
Дождь 08:34
Гаджеты
Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников
Верхняя панель нового гаджета Xiaomi оснащена специальными отсеками, в которых размещаются беспроводные наушники.
Реальное время 09:41
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12
ToDay News Ufa 04:25
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Хотя компания утверждает, что сбой, который вызвал проблемы у пользователей гаджетов в середине прошлой недели и до сих пор не устанен, не является следствием атаки злоумышленников.
ПРАЙМ 04:55
Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
РИА Новости 09:02
Экономика
Bitcoin преодолел психологический барьер в 10 тысяч долларов
Bitcoin снова перешел к росту и укреплению, сумев преодолеть психологический барьер в 10 тысяч долларов.
Актуальные Новости 07:56
Авто
Модульный электрокар eBussy появится в Европе
Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU 08:00
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Культура
В отрывке пятого сезона «Рика и Морти» показали пародию на Аквамена
В рамках удаленного ивента Comic-Con at Home создатели «Рика и Морти» поделились «черновым» отрывком из грядущего пятого сезона мультсериала.
Киноафиша России 07:25
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Гаджеты
Смартфон Nubia Red Magic 5 стал новым лидером рейтинга AnTuTu
Еще в Nubia Red Magic 5 заявлена технология быстрого чтения Magic Write, которая улучшает общую производительность смартфона.
Astera вчера в 14:29
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Гаджеты
Длинный 49-дюймовый монитор Philips 498P9 оценён в 74,5 тыс. рублей
Панель создана для профессиональных пользователей, она имеет VA-матрицу диагональю 49 дюймов.
Evo-rus.com 08:18
Технологии
Spotify запустил продажу рекламы в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify начал продавать рекламу в России.
Компания 07:06