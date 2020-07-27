Политика

ИнтерфаксИнтерфаксГермания в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

Германия третий год подряд занимает первое место в рейтинге ведущих мировых держав, более чем на 10 процентных пунктов опережая США. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского института изучения общественного мнения Gallup.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

Интерфакс05:33

Путин и Трамп отстали от Меркель в рейтинге одобрения лидеров

РБК08:07

«Сильно сдали после Горбачёва и Ельцина»: Стешина «огорчила» позиция России в рейтинге США

Царьград06:46

Германия сохранила лидерство в рейтинге ведущих мировых держав

Газета.Ru08:55

Германия третий год подряд удерживает лидерство в списке ведущих мировых государств - Gallup

Финмаркет05:27

Россия опять оказалась последней в рейтинге одобрения лидеров мировых держав

Компания04:41

Руководство России уступило США, Китаю и Германии в глобальном рейтинге

Коммерсантъ03:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:51, Ашберн
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
160
Технологии

Microsoft перестанет обновлять Windows 10 дважды в год

По информации сетевых источников, Microsoft готовит серьёзные изменения в стратегии выпуска обновлений Windows 10.
3DNews 08:50
Гаджеты

Huawei Maimang 9 5G выйдет в Китае

Смартфон получит поддержку сотовых сетей пятого поколения и мелкие доработки вроде улучшенной камеры.
Megaobzor.com 09:29
2
Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
403
Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК.
РБК 09:13
4
Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news 03:54
2
Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
Общественная служба новостей 05:25
2
Гаджеты

Кабель Apple Thunderbolt 3 Pro стоит 129 долларов

В интернет-магазине Apple недавно появился кабель Thunderbolt 3 Pro.
iXBT.com 07:26
Игры

The Last of Us Part II стала самым масштабным проектом Sony по количеству задействованных авторов

CyberSport.ru 08:35
1
Наука

Обходить препятствия умеет новый протез для ноги с коленом

Evo-rus.com 09:21
4
Политика

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
761
Общество

«Единая Россия» не нашла нарушения этики в гардеробе заммэра Москвы Раковой за 15 млн рублей

Комиссия по этике «Единой России» не нашла нарушений этики в одежде и украшениях заммэра Москвы Анастасии Раковой, которые ФБК оценил в 15 миллионов рублей.
Дождь 08:34
Гаджеты

Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников

Верхняя панель нового гаджета Xiaomi оснащена специальными отсеками, в которых размещаются беспроводные наушники.
Реальное время 09:41
3
Гаджеты

Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12

ToDay News Ufa 04:25
9
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
192
Технологии

Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой

Хотя компания утверждает, что сбой, который вызвал проблемы у пользователей гаджетов в середине прошлой недели и до сих пор не устанен, не является следствием атаки злоумышленников.
ПРАЙМ 04:55
8
Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
РИА Новости 09:02
104
Экономика

Bitcoin преодолел психологический барьер в 10 тысяч долларов

Bitcoin снова перешел к росту и укреплению, сумев преодолеть психологический барьер в 10 тысяч долларов.
Актуальные Новости 07:56
Авто

Модульный электрокар eBussy появится в Европе

Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU 08:00
9
Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
701
Культура

В отрывке пятого сезона «Рика и Морти» показали пародию на Аквамена

В рамках удаленного ивента Comic-Con at Home создатели «Рика и Морти» поделились «черновым» отрывком из грядущего пятого сезона мультсериала.
Киноафиша России 07:25
Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
361
Кино

Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля

РБК 05:34
4
Гаджеты

Смартфон Nubia Red Magic 5 стал новым лидером рейтинга AnTuTu

Еще в Nubia Red Magic 5 заявлена технология быстрого чтения Magic Write, которая улучшает общую производительность смартфона.
Astera вчера в 14:29
3
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
133
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
1,3K
Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
48
Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
138
Гаджеты

Длинный 49-дюймовый монитор Philips 498P9 оценён в 74,5 тыс. рублей

Панель создана для профессиональных пользователей, она имеет VA-матрицу диагональю 49 дюймов.
Evo-rus.com 08:18
Технологии

Spotify запустил продажу рекламы в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify начал продавать рекламу в России.
Компания 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Институт Гэллапа
Американская компания
Американский институт общественного мнения, а также другие учреждения по изучению общественного мнения, основанные профессором-социологом Джорджем Гэллапом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное