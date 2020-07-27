Германия третий год подряд занимает первое место в рейтинге ведущих мировых держав, более чем на 10 процентных пунктов опережая США. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского института изучения общественного мнения Gallup.

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

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