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Германия сократит импорт нефти из России в два раза к середине 2022 года

ФРГ планирует к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России.
Газета.Ru
Экономия потребления газа, в том числе замена газовых электростанций на угольные, может "сократить российскую долю газа примерно до 30% к концу года", подчеркивает издание.
ТАСС
В результате из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, значительная часть уже заменена поставками сжиженного природного газа (СПГ).
Forbes
Также ФРГ намерена сократить поставки угля из России.
Коммерсантъ

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