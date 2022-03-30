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Германия стала производить больше «зеленой» энергии на фоне отказа от российского топлива

Германия стала производить больше электроэнергии с помощью солнечных и ветряных станций.
Lenta.ru
В результате в стране за первые три месяца 2022 года было произведено примерно на 25 процентов больше электроэнергии из возобновляемых источников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru
В январе и феврале 2022 года возобновляемые источники энергии покрыли 54 процента энергетических потребностей страны.
Lenta.ru
Ветреная и солнечная энергия пока не может полностью заменить российские энергоресурсы, поэтому специалисты ожидают, что Германия в краткосрочной перспективе восполнит дефицит нефти и газа за счёт импорта из других стран, пишет Associated Press.
Говорит Москва

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