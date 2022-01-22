ПРАЙМГермания столкнулась с демографическим, кадровым и пенсионным кризисомХорошо ли подобран заголовок?ДаНетГермания столкнулась с тройным кризисом, рассказал в беседе с немецкой газетой WirtschaftsWoche лидер фракции Свободных демократов в бундестаге Кристиан Дюрр.ПРАЙМСокращение рабочей силы также негативно сказывается на государственной пенсионной системе Германии.Lenta.ruВ 2029 году в стране будет нехватка более 650 тысяч человек работоспособного возраста, а уже в 2030 году Германии будет недоставать примерно пять миллионов рабочих.Lenta.ruВедь количество и продолжительность жизни пенсионеров растет, а число работоспособного населения, которое обеспечивает пенсию, снижается.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГермания столкнулась с небывалым «тройным» кризисомОбщественная служба новостей04:10Германия столкнулась с демографическим, кадровым и пенсионным кризисомПРАЙМ01:36В Германии бушует сразу три кризисаMOS.news16:47Власти Германии признали тройной кризис: демографический, кадровый и пенсионныйRuNews24.ru16:55Кристиан Дюрр рассказал о «тройном кризисе» в ГерманииBanki Loansвчера в 14:06ФРГ столкнулась с демографическим, кадровым и пенсионным кризисомLenta.ruвчера в 13:00Показать ещёОценить21Поделиться