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Германия столкнулась с демографическим, кадровым и пенсионным кризисом

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Германия столкнулась с тройным кризисом, рассказал в беседе с немецкой газетой WirtschaftsWoche лидер фракции Свободных демократов в бундестаге Кристиан Дюрр.
ПРАЙМ
Сокращение рабочей силы также негативно сказывается на государственной пенсионной системе Германии.
Lenta.ru
В 2029 году в стране будет нехватка более 650 тысяч человек работоспособного возраста, а уже в 2030 году Германии будет недоставать примерно пять миллионов рабочих.
Lenta.ru
Ведь количество и продолжительность жизни пенсионеров растет, а число работоспособного населения, которое обеспечивает пенсию, снижается.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Германия столкнулась с небывалым «тройным» кризисом
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Германия столкнулась с демографическим, кадровым и пенсионным кризисом
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