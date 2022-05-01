Будьте в Плюсе

Германия в три раза сократила зависимость от российской нефти

Германия существенно сократила зависимость от российских энергоносителей.
Вестник Кавказа
В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года.
РИА Новости
Доля российского газа в потреблении к концу года может быть снижена до около 30%.
РИА Новости
Уточняется, что ФРГ стала закупать больше газа в Норвегии и Нидерландах, вырос импорт сжиженного природного газа.
РИА Новости

Подробнее о событии

Германия сократила зависимость от российского газа в ущерб себе
URA.Ru07:59
Германия похвалилась снижением зависимости от российских энергоносителей
Взгляд.ру07:48
Германия сокращает зависимость от энергоносителей из России, но с издержками
РИА Новости06:43
ФРГ сокращает зависимость от энергоносителей из РФ, но с издержками для своей экономики
ПРАЙМ07:03
Германия сокращает зависимость от энергоносителей из РФ
Общественная служба новостей06:56
DPA: Германия сократила зависимость от российских энергоносителей
Life.ru07:14
В ФРГ заявили, что отказ от поставок из РФ означает издержки для экономики и потребителей
ТАСС04:56

Интересное

На демонстрации в Париже начались столкновения участников акции с сотрудниками полиции

На первомайской демонстрации в Париже начались столкновения участников акции с сотрудниками полиции.
Lenta.ru13:56

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны России

Пожар произошел на территории объекта Минобороны России на границе трех муниципалитетов в Белгородской области.
Lenta.ru09:18

Глава Минпромторга Чехии Сикела: газохранилища в Чехии наполнены на рекордные 30 процентов

Газохранилища в Чехии наполнены на 30%, это исторический максимум на 1 мая, к концу этого месяца газохранилища должны быть наполнены на 50%, сообщил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минпромторга Йозеф Сикела.
РИА Новости13:21

Конгрессмен США внёс проект резолюции, разрешающей использование военной силы на Украине

Член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внёс на рассмотрение проект резолюции, которая предусматривает разрешение на использование военной силы «для защиты Украины», если там будет «применено оружие массового поражения», пишет The Hill.
RT на русском14:05

Президент Путин подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности.
РБК10:27

Глава Чечни Кадыров заявил, что город Попасная скоро будет полностью освобожден

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по ЧР Даниил Мартынов показывает освобождённое от украинских боевиков здание рады в городе Попасная, Кадыров также заявил, что скоро этот город будет полностью освобожден.
РИА Новости12:42

Канцелярия премьера Венгрии сообщила, что десять стран открыли счета для оплаты газа

Помимо Венгрии, девять европейских стран открыли счета в российском банке, чтобы оплачивать природный газ по схеме, предложенной Москвой, заявил глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth.
РИА Новости10:20

Губернатор Курской области Старовойт назвал диверсией обрушение железнодорожного моста

Частичное обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Lenta.ru10:16

Минобороны России: с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 80 гражданских лиц

«Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, в том числе женщин и детей», — заявило министерство.
RT на русском11:34

Польша передала Украине 232 танка Т-72, ПЗРК, РСЗО, самоходные гаубицы и беспилотники

Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы, сообщает информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) visegrad24.
РИА Новости12:39