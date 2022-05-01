Газохранилища в Чехии наполнены на 30%, это исторический максимум на 1 мая, к концу этого месяца газохранилища должны быть наполнены на 50%, сообщил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минпромторга Йозеф Сикела.
Член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внёс на рассмотрение проект резолюции, которая предусматривает разрешение на использование военной силы «для защиты Украины», если там будет «применено оружие массового поражения», пишет The Hill.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по ЧР Даниил Мартынов показывает освобождённое от украинских боевиков здание рады в городе Попасная, Кадыров также заявил, что скоро этот город будет полностью освобожден.
Помимо Венгрии, девять европейских стран открыли счета в российском банке, чтобы оплачивать природный газ по схеме, предложенной Москвой, заявил глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth.
«Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, в том числе женщин и детей», — заявило министерство.
Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы, сообщает информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) visegrad24.