Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда

Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
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Дмитрий Песков
Это можно только приветствовать, но, помня в первую очередь все-таки, наверное, о той заботе, которая оказывается ветеранам и в плане создания инфраструктуры, и в плане поддержки, и так далее и тому подобное со стороны нашего правительства, нашего руководства, нашей страны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс - Россия 05:09
с чего всё началось

Блокадники Ленинграда получат поддержку из Берлина

Год назад, по случаю 75-летия со дня снятия блокады города, главы МИД ФРГ и МИД России объявили: из бюджета Германии на эти цели «в качестве гуманитарного жеста» будет выделено €12 млн. Основная часть суммы пойдет на модернизацию Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге.
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