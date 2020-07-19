Германия предоставит дополнительно €3 млрд в форме долгосрочных кредитов бедным странам в рамках программы Международного валютного фонда (МВФ) по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

с чего всё началось

Министр подчеркнул, что Германия своим жестом стремится послать сигнал международному сообществу. Напомним, по официальным данным, правительство Германии в период с 2020 по 2021 год выделит порядка €8,7 млрд на помощь беднейшим странам, столкнувшимся с угрозой коронавируса.

Германия выделит €3 млрд на борьбу с коронавирусом в беднейших странах

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