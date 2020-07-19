Коронавирус
REGNUMГермания выделит €3 млрд на борьбу с коронавирусом в беднейших странах
Министр подчеркнул, что Германия своим жестом стремится послать сигнал международному сообществу. Напомним, по официальным данным, правительство Германии в период с 2020 по 2021 год выделит порядка €8,7 млрд на помощь беднейшим странам, столкнувшимся с угрозой коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Германия предоставит дополнительно €3 млрд в форме долгосрочных кредитов бедным странам в рамках программы Международного валютного фонда (МВФ) по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.ТАССвчера в 11:29
Подробнее о событии
Показать все источники
ФРГ выделит еще три миллиарда евро для помощи бедным странам в борьбе с коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 17:47
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Экономика
Sohu: отказ от западных турбин обернулся выгодой для России
В 2014 году западные государства ввели против РФ специальные меры, которые ограничили доступ страны к ряду технологий.
ПолитРоссия вчера в 08:35
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Политика
Меркель не исключает, что саммит ЕС закончится безрезультатно
Канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что лидеры ЕС не достигнут соглашения по плану восстановления экономики после пандемии на третий день саммита.
Коммерсантъ 04:23
Здоровье
В Свердловской области еще 245 жителей заразились коронавирусом
За последние сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 245 уральцев.
Екатеринбург Онлайн 03:03
Общество
Конгрессмены США перепутали снимки умерших чернокожих сенаторов
Республиканцы отдали дань его памяти в социальной сети Twitter, однако прикрепили к своим постам фотографию другого афроамериканца — Элайджи Каммингса, который умер в прошлом году.
Слово и Дело 05:14
Космос
«Роскосмос» подтвердил данные о сверхбыстром полете «Прогресса» к МКС
Роскосмос подтвердил данные НАСА о "сверхбыстрой" схеме полета к МКС российского грузового корабля "Прогресс МС-15", запуск которого планируется на 23 июля.
РИА Новости вчера в 09:29
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Общество
На Ленинградской АЭС-2 началась загрузка топлива в реактор нового блока
Сотрудники Ленинградской АЭС-2 начали загрузку ядерного топлива в реактор нового энергоблока.
РИА Новости 05:48
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия вчера в 17:42
Футбол
Федотов назвал матч «Зенита» и «Спартака» подставой для Иванова
Судья Игорь Федотов отреагировал на назначение арбитра Сергея Иванова на полуфинальную игру Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком».
ProstoProSport 06:01
Футбол
Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды
Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.
Vprognoze.ru 05:40
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru 17 июля в 05:24
Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС вчера в 03:18
Экономика
«Россию ждет „черный август“»: что стоит за распродажей золота
Распродажа золота Россией свидетельствует о том, что Фонд национального благосостояния «полупуст», а граждан ждет «черный август» с деноминацией и девальвацией рубля.
Рамблер 05:39
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
Общество
В Каталонии умер писатель Хуан Марсе
РИА Новости 05:40
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 17 июля в 10:16
Шоу-бизнес
Гарик Харламов вышел в свет с похожей на его жён блондинкой
Фанаты Харламова отмечают, что девушка, в компании которой он засветился, очень похожа на его прежних избранниц – экс-супругу Юлию Лещенко и актрису Кристину Асмус.
iReactor 06:21
Спорт
Глава РУСАДА Ганус опасается инсценировки своего самоубийства
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил сообщения, которые он написал в своем «Твиттере».
Bookmaker-ratings.ru 04:46
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
РБК вчера в 08:57
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Экономика
G20 подготовит план по улучшению качества трансграничных платежей
Министры финансов и управляющие центральными банками стран G20 договорились подготовить план по повышению скорости и эффективности трансграничных платежей, сообщили в пресс-службе Банка России.
Коммерсантъ 05:40