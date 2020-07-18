Коронавирус
Парламентская газетаГермания выделит бедным странам кредитов на 3 млрд евро
Шольц отметил, что Германия берет на себя ответственность в международном сообществе и посылает «сигнал о солидарности». По данным Минфина ФРГ, в 2020-2021 гг. Берлин в общей сложности направит 8,7 млрд евро бедным странам для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Айшвария Рай госпитализирована с коронавирусом
Обладательница титула «Мисс мира» и звезда индийского кинематографа Айшвария Рай Баччан заразилась коронавирусом, сообщает портал «Аргументы недели».
МИР 24 11:18
Автоспорт
Макс Ферстаппен: Пусть Рассел сосредоточится на своих выступлениях
Autosport.com.ru 16:12
Политика
Пранкер Вован заявил о непрофессионализме руководства МИД Польши
Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) выразил мнение, что отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за телефонного розыгрыша польского президента Анджея Дуды является попыткой скрыть непрофессионализм руководства министерства иностранных дел этой республики.
Взгляд.ру вчера в 22:21
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Авто
Hyundai Tucson нового поколения выйдет в четырех версиях
Anonsens вчера в 19:56
Футбол
«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе
«Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).
Sports.ru 09:55
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com вчера в 10:28
Здоровье
В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд
В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru вчера в 01:38
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Общество
ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360.
Известия 15:44
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
В Новосибирском зоопарке три самки родили 16 детенышей краснокнижного манула, сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:21
Армия и оружие
За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона
Ученые Университета Миссисипи мониторили передвижения россиян при помощи данных GPS, которые передавали их сотовые.
Газета.Ru 15:25
Общество
В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи»
В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»
Украина.ру 08:33
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
Подмосковье Сегодня вчера в 19:05
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Армия и оружие
Гиперзвуковая супер-ракета США не смогла обойти российский «Авангард»
Американской гиперзвуковой ракете не удалось обойти разработанный в РФ «Авангард».
Вечерний курьер 15:20
Политика
Путин пока не принял решение о назначении врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин пока не принял решение о назначении временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.
Rambler News Service вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 13:16
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс вчера в 08:48
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Экономика
Ростуризм предложил возмещать россиянам часть затрат на туры по России
Ростуризм предложил ввести в России социальные чеки для туристов.
Компания вчера в 10:52
Культура
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
Политика
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в «сговоре» с Россией
Официальный представитель движения "Талибан" Сухейль Шахин в интервью телеканалу RT назвал сообщения о "сговоре" с Россией необоснованными.
РИА Новости 14:21