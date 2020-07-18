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Парламентская газетаПарламентская газетаГермания выделит бедным странам кредитов на 3 млрд евро

Шольц отметил, что Германия берет на себя ответственность в международном сообществе и посылает «сигнал о солидарности». По данным Минфина ФРГ, в 2020-2021 гг. Берлин в общей сложности направит 8,7 млрд евро бедным странам для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.
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Берлин выделит €3 млрд на кредиты бедным странам

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Германский политик, член СДПГ. Вице-канцлер Германии и министр финансов Германии с 14 марта 2018 года. Временный председатель СДПГ.
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