Политика
Lenta.ruКремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда
Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
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Это можно только приветствовать, но, помня в первую очередь все-таки, наверное, о той заботе, которая оказывается ветеранам и в плане создания инфраструктуры, и в плане поддержки, и так далее и тому подобное со стороны нашего правительства, нашего руководства, нашей страны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс - Россия 05:09
с чего всё началось
Год назад, по случаю 75-летия со дня снятия блокады города, главы МИД ФРГ и МИД России объявили: из бюджета Германии на эти цели «в качестве гуманитарного жеста» будет выделено €12 млн. Основная часть суммы пойдет на модернизацию Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге.Коммерсантъвчера в 17:42
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Главу минздрава Ростовской области выпустили из-под домашнего ареста
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Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
Футбол
Комличенко отправился на медосмотр в «Динамо»
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Происшествия
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Политика
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Политика
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У Дениса Черышева диагностировали травму бедра
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Общество
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Политика
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В Китае вылечили первого больного коронавирусом
Футбол
Ротенберг пообещал Кокорину урегулировать спорные моменты по «Динамо»
Владелец «Сочи» Борист Ротенберг объявил о том, что если у Александра Кокорина остались вопросы по московскому «Динамо», то их урегулируют.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Политика
Меркель: Хафтар согласился с соблюдением перемирия в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать предложенное в Берлине соглашение, однако согласился на перемирие с ПНС Ливии.
Политика
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Культура
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Новые материалы Средства, которые идут в ход, чтобы придать Хацунэ Мику жизнь во время концерта, значительно усовершенствовались со времен первых публичных выступлений в 2009 году.
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Весь проигрыш из-за крутых частей трассы и подъема, — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
Футбол
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Кремль рассказал об идее Путина провести саммит лидеров пяти стран
Французский лидер Эммануэль Макрон, выступавший после президента России, поддержал его идею. Китай также выступил в поддержку идеи.
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Пентагон пообещал начать глобальную перебалансировку войск в 2020 году
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Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
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Политика
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Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.