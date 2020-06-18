с чего всё началось

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

Общество Пекин приостановит пассажирские перевозки в другие регионы Китая Все пассажирские перевозки из Пекина в другие регионы Китая будут приостановлены завтра, 19 июня, в связи со вспышкой коронавируса в столице страны.

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 7,6K

Общество Гостиницы и отели в Краснодарском крае смогут открыться с 21 июня Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Политика Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19. 4

Общество У Назарбаева обнаружили коронавирус У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба. 570

Биатлон Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).

Общество PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы. 50

Политика Вучич: Любое решение по Косово потребует одобрения России "Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он. 3

Общество Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. 66

Политика Володин рассказал о России после Путина Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина. 119

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 700

Политика В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя» Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ". 9