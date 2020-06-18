Политика
Lenta.ruМИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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Общество
Пекин приостановит пассажирские перевозки в другие регионы Китая
Все пассажирские перевозки из Пекина в другие регионы Китая будут приостановлены завтра, 19 июня, в связи со вспышкой коронавируса в столице страны.
Компания 05:39
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Футбол
«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»
"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 07:20
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
Гостиницы и отели в Краснодарском крае смогут открыться с 21 июня
Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Парламентская газета 07:03
Политика
Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Ушел из жизни актер и режиссер Олег Борецкий.
Пятый канал 05:52
Биатлон
Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 06:17
Общество
Минпросвещения утвердило новые даты проведения ЕГЭ
Минпросвещения сегодня утвердило новое расписание проведения ЕГЭ.
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 11:18
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы.
РБК вчера в 13:17
Политика
Вучич: Любое решение по Косово потребует одобрения России
"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он.
РЕН ТВ 06:59
Общество
Сергей Гусев отстранен от должности мэра Охи
Охинский городской суд принял решение отстранить коммуниста от занимаемой должности с сегодняшнего дня.
Сахалин.Инфо вчера в 23:53
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru вчера в 04:07
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Общество
В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе
Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг глава ХМАО Наталья Комарова.
РИА Новости 03:15
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»
Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ".
ТАСС 06:20
Общество
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
Общество
Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ
Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10