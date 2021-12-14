«Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.
Переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут завершиться успешно за счет диалога, а не за счет угроз, запугиваний и установления искусственных сроков, заявил на заседании СБ ООН иранский постпред в ООН Маджид Тахт Раванчи.