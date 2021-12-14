Будьте в Плюсе

Германия выступает за увеличение числа договоров на поставку российского газа

Россия соблюдает все договоры по поставкам газа в Европу, сообщил журналистам источник в ведомстве канцлера ФРГ.
ПРАЙМ
С начала года и по 11 ноября «Газпром» поставил в Германию 45,7 миллиарда кубометров газа, что на 7,8 миллиарда (20,6 процента) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Lenta.ru
Европейская комиссия выступила с предложением ограничить возможности пролонгирования долгосрочных контрактов на закупки газа Евросоюзом после 2049 года.
ФАН
Источник отметил, что в сложившейся ситуации дефицита газа страны не могут требовать от поставщиков больше газа, чем указано в документах.
Banki Loans

Подробнее о событии

ФРГ выступает за увеличение числа контрактов на поставки российского газа
Экономика сегоднявчера в 12:25
Источник: Германия выступает за увеличение поставок российского газа в Европу
РИА Новостивчера в 09:09
Самое цитируемое
Германия выступила за поставки газа из России сверх нормы
Banki Loansвчера в 09:49
Германия хотела бы увеличить число контрактов на импорт газа
ФАНвчера в 10:06
Источник: Германия выступает за увеличение числа договоров на поставку российского газа
ПРАЙМвчера в 09:50
РИА «Новости»: Германия хочет нарастить поставки газа из России сверх нормы
Газета.Ruвчера в 10:11
В Берлине задумались о возможности поставок газа из России сверх предусмотренных норм
Lenta.ruвчера в 09:19

Интересное

Путин и Макрон обсудили Украину и расширение НАТО

«Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.
Коммерсантъвчера в 10:19
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Постпред Ирана в ООН Раванчи заявил, что угрозы не способствуют переговорам по СВПД в Вене

Переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут завершиться успешно за счет диалога, а не за счет угроз, запугиваний и установления искусственных сроков, заявил на заседании СБ ООН иранский постпред в ООН Маджид Тахт Раванчи.
РИА Новости19:38

Жебривский: Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной бригады ВСУ

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Lenta.ru17:22