с чего всё началось

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).

Германия выступила против приглашения России в G7

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