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ИзвестияГермания выступила против приглашения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).РБК18:39
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Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
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Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
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