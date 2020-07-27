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ИзвестияИзвестияГермания выступила против приглашения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post
 заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).
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Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
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Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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Пушков рассказал о страхе Зеленского

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Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева

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«Ман Сити» и «Реал» сыграют в Англии ответный матч ЛЧ

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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии (СДПГ). С 14 марта 2018 года министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГ в ландтаге Саара с 1999 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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