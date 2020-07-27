Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГермания выступила против возвращения РФ в G7

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post. Министр заявил, что Россия была исключена из G7 из-за присоединения Крыма.
Читать в источнике
Комментировать204
с чего всё началось
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post
 заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).
РБК18:39

Подробнее о событии

В Германии выступили против возвращения России в G7

ТАСС21:26

В Германии выступили против возвращения России в G7

РИА Новости19:37

Германия выступила против возобновления G8 с Россией

Коммерсантъ18:32

Германия выступила против возвращения РФ в G7

Газета.Ru19:22

Германия выступила против возвращения России в G7

Lenta.ru19:10

Германия выступила против приглашения России в G7

РБК18:39

Германия выступила против приглашения России в G7

Известия19:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Общество

СК назвал регионы-лидеры по числу налоговых преступлений

Лидерами по числу правонарушений в налоговой сфере являются Москва и Московская область, рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Известия 20:41
6
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
1,4K
Футбол

Футболист Педро Родригес покинул «Челси»

РИА Новости 17:23
Общество

Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения

В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Газета.Ru 17:46
14
Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета 12:22
284
Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
671
Экономика

Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада

Выбирая банк для открытия вклада, желательно придерживаться ряда правил. Именно так считает представитель Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Evo-rus.com 04:01
8
Общество

Второе казино в игорной зоне «Приморье» откроется в августе

Ранее сообщалось, что инвестором проекта выступает ЗАО "Шамбала" (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны "Азов-Сити").
Интерфакс - Россия 21:20
1
Происшествия

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 40 человек

Улан-Удэ, 24 июля 2020, 05:39 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 23 июля в 22:39
214
Футбол

Четыре команды Серии А претендуют на Алексея Миранчука

"СЭ" сообщает, что в подписании лидера московского "Локомотива" Алексея Миранчука заинтересованы 4 команды Серии А: "Милан", "Фиорентина", "Лацио" и "Аталанта".
Sport.ru 11:58
Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru вчера в 11:37
9,9K
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
1,2K
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
89
Армия и оружие

Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Газета.Ru 12:44
1,5K
Наука

Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов

Live24 24 июля в 06:30
47
Экономика

«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%

"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
ТАСС 21:02
Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
54
Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
3,3K
Футбол

Осинькин возглавит «Крылья Советов»

Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавит «Крылья Советов».
Советский спорт 14:34
Общество

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Известия 21:16
Общество

«Вектор» получил разрешение на испытание вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Octagon.Media 24 июля в 12:05
47
Здоровье

Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Lenta.ru 13:21
130
Футбол

«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Коммерсантъ 18:23
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
533
Авто

Водителям назвали лучшие двигатели за последние 20 лет

Car.ru вчера в 11:46
3
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
621
Политика

Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза

Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
48
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Токио из-за попадания молнии

Известия 20:56
1
Энергетика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
205
Религия

Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле

Ранее глава государства принял решение отменить статус музея, который был присвоен собору в 1934 году, и сделать его собором, где будут проходить мусульманские службы.
Evo-rus.com 01:19
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии (СДПГ). С 14 марта 2018 года министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГ в ландтаге Саара с 1999 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное