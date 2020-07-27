Коронавирус
Газета.RuГермания выступила против возвращения РФ в G7
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post. Министр заявил, что Россия была исключена из G7 из-за присоединения Крыма.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).РБК18:39
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Общество
СК назвал регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Лидерами по числу правонарушений в налоговой сфере являются Москва и Московская область, рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Известия 20:41
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Футбол
Футболист Педро Родригес покинул «Челси»
РИА Новости 17:23
Общество
Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения
В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Газета.Ru 17:46
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Экономика
Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада
Выбирая банк для открытия вклада, желательно придерживаться ряда правил. Именно так считает представитель Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Evo-rus.com 04:01
Общество
Второе казино в игорной зоне «Приморье» откроется в августе
Ранее сообщалось, что инвестором проекта выступает ЗАО "Шамбала" (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны "Азов-Сити").
Интерфакс - Россия 21:20
Происшествия
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 40 человек
Улан-Удэ, 24 июля 2020, 05:39 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 23 июля в 22:39
Футбол
Четыре команды Серии А претендуют на Алексея Миранчука
"СЭ" сообщает, что в подписании лидера московского "Локомотива" Алексея Миранчука заинтересованы 4 команды Серии А: "Милан", "Фиорентина", "Лацио" и "Аталанта".
Sport.ru 11:58
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Наука
Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов
Live24 24 июля в 06:30
Экономика
«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%
"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
ТАСС 21:02
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Футбол
Осинькин возглавит «Крылья Советов»
Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавит «Крылья Советов».
Советский спорт 14:34
Общество
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Известия 21:16
Общество
«Вектор» получил разрешение на испытание вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Octagon.Media 24 июля в 12:05
Футбол
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ 18:23
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Авто
Водителям назвали лучшие двигатели за последние 20 лет
Car.ru вчера в 11:46
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Политика
Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза
Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле
Ранее глава государства принял решение отменить статус музея, который был присвоен собору в 1934 году, и сделать его собором, где будут проходить мусульманские службы.
Evo-rus.com 01:19