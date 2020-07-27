с чего всё началось

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post. Министр заявил, что Россия была исключена из G7 из-за присоединения Крыма.

Германия выступила против возвращения РФ в G7

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