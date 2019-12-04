Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРоссия ответит на высылку двух дипломатов из Германии

Вынуждены осуществить комплекс ответных мер, - сообщили в МИД РФ. Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. В связи с чем они должны будут покинуть страну.
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Мария Захарова
Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер.
— Мария Захарова, российский дипломатПервый канал 10:40

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