В конце августа министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газовые хранилища Германии заполняются быстрее, чем планировалось, и добавил, что цель правительства по достижению 85% емкости хранилищ к октябрю может быть достигнута к началу сентября.
Также, по информации европейской группы, крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.
Руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев заявил, что мировой спрос на нефть уже достиг своего пика и в скором времени «золотой век» нефти будет заменён газовым.