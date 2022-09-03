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Германия заполнила газохранилища на 85%, несмотря на остановку «Северного потока»

По данным GIE, уровень заполненности немецких газохранилищ составил 85,02%.
РБК
В конце августа министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газовые хранилища Германии заполняются быстрее, чем планировалось, и добавил, что цель правительства по достижению 85% емкости хранилищ к октябрю может быть достигнута к началу сентября.
РБК
Также, по информации европейской группы, крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.
РИА Новости
Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.
РИА Новости

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GIE: Германия заполнила свои хранилища газом на 85%, несмотря на остановку «Северного потока»
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