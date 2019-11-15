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РБКГермания запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января
Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба проекта, который контролируется оператором Gascade.
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