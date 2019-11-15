Общество
РБКГермания запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января
Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба проекта, который контролируется оператором Gascade.
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Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Здоровье
Медики назвали очень полезные для суставов продукты
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Дочь Аллы Вербер опубликовала последнее прижизненное видео матери
Дочь фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер опубликовала в Instagram видео с матерью, снятое за день до её смерти.
Происшествия
Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске
Городской суд Благовещенска Амурской области постановил заключить под стражу до 14 января генерального директора местного частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, которое охраняло Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент четвертого курса устроил стрельбу и покончил с собой.
Музыка
Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении
Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.
Фигурное катание
Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе
Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
Спорт
Большунов и Непряева победили в спринте на турнире в Финляндии
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Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Политика
Советница Вучича рассказала о состоянии президента
Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Футбол
«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в 100 млн евро
По данным итальянского издания Calciomercato, московский "Локомотив" оценил своих хавбеков Алексея и Антона Миранчуков в 100 млн евро.
Происшествия
Частный самолет упал рядом с жилым домом под Петербургом
Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил аварийную посадку частный самолет.
Политика
МИД ответил на сообщения о планах вернуть Украине задержанные корабли
Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия решила вернуть Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, и что стороны согласовывают дату и точное время передачи судов.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Общество
Кабмин одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих
Правительство на заседании в четверг приняло решение одобрить проект закона, предусматривающий выплату денежного довольствия военнослужащим по призыву.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Общество
Шопоголизм в интернете предложили признать психическим расстройством
Шоу-бизнес
Екатерина Климова взволновала фанатов снимками с заплаканными глазами
Звезда театра и кино Екатерина Климова вызвала беспокойство поклонников фотографиями в Instagram.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Футбол
Стал известен ориентировочный состав сборной России на матч с Бельгией
В распоряжение matchtv.ru попал состав сборной России, который Станислав Черчесов выпустит на матч отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.