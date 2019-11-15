Общество

РБКРБКГермания запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января

Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба проекта, который контролируется оператором Gascade.
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Первую нитку сухопутного отвода от «Северного потока - 2» запустят 1 января 2020 года

ТАСС10:23

Испытана первая нитка сухопутного отвода от «Северного потока — 2»

News.ru09:58

Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января

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В Германии назвали дату запуска продолжения «Северного потока — 2»

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Названа дата запуска первой нитки сухопутного отвода от СП-2

Аргументы и Факты11:50

Первая нитка сухопутного отвода от «Северного потока 2» - Eugal - будет запущена 1 января 2020 г

Финмаркет10:38

Первая нитка сухопутного отвода «Северного потока-2» испытана

Finam.Ru10:12
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