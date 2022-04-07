Lenta.ruГермания заявила, что не будет препятствовать запрету на импорт угля из России в ЕСЗа последний месяц страна сократила зависимость от российского топлива как минимум вдвое.Lenta.ruГлава министерства экономики ФРГ уточнил, что Германия намерена отказаться от импорта российского угля к осени, поскольку страна активно инвестирует средства в возобновляемые источники энергии.Lenta.ruПравительство также хочет поддержать эмбарго на большую часть поставок российской нефти в 2022 году и отказаться от российского газа к середине 2024 года.Lenta.ruЕврокомиссия в рамках нового пакета санкций в отношении России в связи с операцией на Украине рассчитывает ввести эмбарго на импорт российского угля в течение трех месяцев.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ Германии поддержали отказ Европы от российского угляОреанда-Новости07:22Германия поддержала отказ Европы от российского угляГоворит Москва07:11Германия заявила, что не будет препятствовать запрету на импорт угля из России в ЕСLenta.ru06:56Показать все источникиОценить5Поделиться