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Германия заявила, что не будет препятствовать запрету на импорт угля из России в ЕС

За последний месяц страна сократила зависимость от российского топлива как минимум вдвое.
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Глава министерства экономики ФРГ уточнил, что Германия намерена отказаться от импорта российского угля к осени, поскольку страна активно инвестирует средства в возобновляемые источники энергии.
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Правительство также хочет поддержать эмбарго на большую часть поставок российской нефти в 2022 году и отказаться от российского газа к середине 2024 года.
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Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций в отношении России в связи с операцией на Украине рассчитывает ввести эмбарго на импорт российского угля в течение трех месяцев.
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В Германии поддержали отказ Европы от российского угля
Ореанда-Новости07:22
Германия поддержала отказ Европы от российского угля
Говорит Москва07:11
Германия заявила, что не будет препятствовать запрету на импорт угля из России в ЕС
Lenta.ru06:56
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