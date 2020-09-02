Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Вести.Ru
Вести.Ru

Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального

В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
 официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
BFM.ruвчера в 09:41
Подробнее о событии
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:24
Коммерсантъ

Германия заявила об отравлении Алексея Навального «Новичком»

Коммерсантъвчера в 16:01
РИА Новости

В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального «Новичком»

РИА Новостивчера в 12:02
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
BFM.ru

Германия: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

BFM.ruвчера в 09:41
Комсомольская правда

Власти Германии заявили, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок»

Комсомольская правдавчера в 09:47
ТАСС

Заявление представителя правительства Германии по инциденту с Навальным. Полный текст

ТАССвчера в 11:01

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
1,5K

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24вчера в 12:20
89

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
376

Названы самые популярные схемы мошенничества в период пандемии

Рассылки о получении денежных выплат пострадавшим от COVID-19, предложения пожертвований на разработку вакцины и предложения о покупке лекарств от вируса стали самыми популярными схемами мошенничества за время пандемии.
РЕН ТВ21:11

Более 74 тысяч жителей Марий Эл получают льготные лекарства и лечение

На сегодняшний день в Марий Эл насчитывается более 74 тысяч льготников: это инвалиды 1,2 и 3 группы, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, блокадники, чернобыльцы.
ГТРК Марий Эл31 августа в 02:35

Двоих браконьеров задержали полицейские в Охинском районе

Сотрудниками ОМВД России по Охинскому району в результате оперативно-профилактических мероприятий, реализуемых в рамках операции "Путина-2020", были задержаны двое местных жителей, подозреваемых в незаконном вылове водных биологических ресурсов.
Сахалин.Инфо21:21

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости31 августа в 18:26
3,1K

Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
325