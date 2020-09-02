Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
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Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
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В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
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Власти Германии заявили, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок»
Комсомольская правдавчера в 09:47