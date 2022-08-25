"Высокий спрос и недостаточные транспортные возможности в железнодорожных перевозках приводят к сложной ситуации в области транспортировки нефти. Некоторые продукты с нефтеперерабатывающих заводов не могут быть перевезены", - заключается в тексте.
США явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников запрещенной в РФ террористической группировки «Азов», заявили 24 августа в российском посольстве после комментария пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса по поводу трибунала в Мариуполе.
«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германией, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией, с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой», — говорится в статье.