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Германия заявила о грядущих сложностях с поставками угля и нефти

Правительство Германии обеспокоено возможными сложностями с поставками угля для электростанций осенью и зимой из-за низкого уровня воды в реке Рейн и нефти в северо-восточные районы страны.
Известия
"В связи с очень ограниченными возможностями транспортировки внутри страны накопленные запасы угля быстро сократятся", — говорится в документе, подготовленном Министерством энергетики страны.
ПРАЙМ
Отмечается низкий уровень воды в Рейне, из-за которых баржи могут перевозить меньше угля, чем обычно.
ПРАЙМ
"Высокий спрос и недостаточные транспортные возможности в железнодорожных перевозках приводят к сложной ситуации в области транспортировки нефти. Некоторые продукты с нефтеперерабатывающих заводов не могут быть перевезены", - заключается в тексте.
ТАСС

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Германия столкнулась с проблемами поставок угля и нефти
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