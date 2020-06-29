Политика
Piter.tvГермания ждет решения США по санкциям против «Северного потока -2»
Германия ждет решения США по санкциям против "Северного потока - 2". Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Однако, Зайберт отметил, что немецкая сторона ожидает, какое именно решение примет конгресс США.
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Позиция Берлина по санкциям США в отношении «Северного потока 2» не изменилась
Финмаркет29 июня в 07:19
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Политика
Трамп заявил о злости в отношении Китая из-за коронавируса
Как написал глава Белого дома в Twitter, когда он наблюдает, как пандемия распространяет «свое уродливое лицо», в том числе нанося ущерб США, то все больше злится на Китай.
RuNews24.ru 00:32
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции на 12:00 составила 57,5%
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за предыдущие шесть дней средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 55,22%.
МИР 24 06:02
Общество
Российский астроном-любитель открыл ранее неизвестную туманность
Российский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший в прошлом году первую межзвездную комету, сделал новое открытие, сообщает РИА Новости.
Москва 24 10:17
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
В ЦИК объяснили начало публикации итогов голосования по Конституции
Центризбирком начал публиковать итоги голосования по поправкам к Конституции в целях максимальной открытости, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.
RT на русском 11:41
Спорт
Глава ВФЛА сообщил о принятых мерах для выплаты штрафа World Athletics
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация сделала все возможное, чтобы выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф за вмешательство в расследование допингового дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко, но средства так и не были найдены.
РБК 11:20
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Здоровье
В Челябинске возобновляют работу детские сады
С четверга, 2 июля, в Челябинске в штатном режиме возобновляют работу детские сады.
Южноуральская панорама 07:03
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский "Челси" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:52
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия 29 июня в 23:57
Шоу-бизнес
Саша Зверева рассекретила лицо новорожденного сына
Вскоре после рождения малыша Саша Зверева анонсировала своим поклонникам, что в ближайшее время поделится любопытной и эксклюзивной информацией о родах и о новорожденном сыне.
Bimru.ru 09:46
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Политика
Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией
В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".
ТАСС 11:43
Политика
Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Здоровье
Эндокринолог объяснила, без чего жир не уходит из организма
Российская газета вчера в 00:34
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка
Bimru.ru вчера в 05:52
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily вчера в 03:35
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Кино
Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках
Pravda.Ru вчера в 08:14