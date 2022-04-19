"Henkel будет тесно сотрудничать со своими командами в России над деталями сделки, чтобы обеспечить упорядоченность процесса. Тем временем 2500 сотрудников Henkel в России сохранят работу и зарплаты", - заверили в компании.
Руководство Московской биржи провело первые переговоры с коллегами из Тегерана, заявил на конференции «Новая реальность: вызовы и возможности для российских розничных инвесторов» управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов, передает корреспондент РБК.
В Калуге приостановлена сборка автомобилей на заводе Stellantis из-за роста числа перекрестных санкций, трудностей с логистикой и необходимости защитить собственных сотрудников, говорится на сайте компании.