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Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении работы в России

Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении бизнеса в России.
Lenta.ru
Все 2500 сотрудников компании продолжат получать зарплату, говорится
 на официальном сайте Henkel.
Инфо24
"Henkel будет тесно сотрудничать со своими командами в России над деталями сделки, чтобы обеспечить упорядоченность процесса. Тем временем 2500 сотрудников Henkel в России сохранят работу и зарплаты", - заверили в компании.
Российская газета
В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи "Момент", Loctite и другие.
Интерфакс

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