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Германский регулятор заявил, что страна должна сократить потребление газа на 20%

Глава германского Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер считает, что Германия должна на 20% сократить потребление газа, чтобы избежать ограничений энергопотребления в ближайшую зиму.
Коммерсантъ
Мюллер предупредил, что долгосрочной ценой прекращения зависимости Германии от России будет «очень высокая цена на газ», которая может иметь большие последствия для бизнеса.
ИА Красная Весна
Вчера, 13 августа, Министерство экономики Германии призвало все местные компании и государственные учреждения в ближайшую зиму обогревать офисы до температуры не выше 19°C. В разных частях Германии уже введены различные меры экономии энергии.
Коммерсантъ
В Дюссельдорфе закрыли огромный городской бассейн, в Кельне уменьшили мощность городского освещения, а в Ганновере отключили фонтаны и подсветку общественных зданий.
Коммерсантъ

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Германский регулятор заявил, что страна должна сократить потребление газа на 20%
Коммерсантъ11:06
СМИ: Германия должна сократить потребление газа на 20%, чтобы избежать зимнего нормирования
Новостной фронт10:02
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