Коронавирус

ИзвестияИзвестияГерманской экономике отвели два месяца в условиях карантина

Парламентарий отметил, что такой шаг стал бы «жестом человечности и вкладом в понимание между народами» и «шагом вперед в поддержку экономики Германии и России после пандемии». По данным на утро 28 марта, число заразившихся в Германии составляет 50871 человек, умер 351.
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Германия выдержит лишь два месяца карантина, заявил немецкий экономист

РИА Новостивчера в 20:02

Германской экономике отвели два месяца в условиях карантина

Известиявчера в 22:01

Немецкий экономист: Германия выдержит только два месяца карантина

Комсомольская правдавчера в 21:18

Эксперт: Германия выдержит только два месяца карантина

Московский Комсомолецвчера в 22:07

Немецкий экономист дал Германии два месяца на противостояние коронавирусу

News.ruвчера в 20:33

Немецкий экономист предрёк крах экономике Германии при карантине больше двух месяцев

Life.ruвчера в 23:18

Германия не выдержит длительного карантина — эксперт

Красная веснавчера в 21:10
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Здоровье

В Саратове зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом

В Саратовской области подтвердился второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Коммерсантъ Саратов вчера в 15:28
Политика

Зеленский объявил о закрытии украинских границ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти вынуждены закрыть границы страны с 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 26 марта в 13:32
Шоу-бизнес

Такой мы ее не видели: Клюкина показала, в каком виде встает с постели

Wday.ru вчера в 02:34
Происшествия

В Находке произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газового баллона в квартире жилого дома в Находке не повредил конструкцию здания, пожара не было, выбиты стекла на балконе, сообщил РИА Новости представитель управляющей компании.
РИА Новости 01:47
Наука

Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус

Ученые из уханьской вирусологической лаборатории создали ещё в 2015 году коронавирус.
Русская Планета 25 марта в 07:26
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК вчера в 07:26
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Финансы

Установлен курс рубля к доллару и евро на нерабочую неделю

Курс доллара составит 77 рублей 73 копейки. Это на 99 копеек меньше, чем официальный курс, установленный днем ранее.
Пенза-взгляд вчера в 07:27
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Общество

Из России попытались вывести 11 тонн антисептика

Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров.
Lenta.ru 02:25
Здоровье

Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом

Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
Ugpressa.ru 26 марта в 11:52
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Политика

В Италии российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

В Итальянском Бергамо российские военные провели санитарную дезинфекцию улиц города, зданий и сооружений.
МонаВиста вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Экономика

Ассоциация банков России предлагает не вводить налог на доход по вкладам пенсионеров

Среди мер, которые предлагает ассоциация, нераспространение налога на доходы по вкладам на лиц пенсионного возраста, а также на ранее открытые вклады или приобретенные ценные бумаги.
Деловое.ТВ вчера в 10:13
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс 26 марта в 12:11
Общество

Спортзалы, салоны красоты, кафе и кинотеатры закрывают в Волгограде

С 28 марта по 5 апреля в Волгоградской области приостанавливают проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и других мероприятий, посещение кинотеатров, детских игровых комнат, других развлекательных и досуговых заведений, сообщили в администрации региона.
Блокнот Волгоград вчера в 12:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com вчера в 15:47
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие

Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Ferra вчера в 13:35
Общество

Число заразившихся коронавирусом на Украине перевалило за 300

Ранее сообщалось о 218 случаях инфицирования коронавирусом. «За сутки выявлено 92 новых случая», — говорится в сообщении Минздрава Украины.
ФАН вчера в 20:16
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия вчера в 13:32
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Общество

Ночные заведения на Думской закрыли под надзором полиции

С первых минут субботы, среди прочих, закрылись все ночные заведения на Думской улице. За этим наблюдали прибывшие сотрудники полиции.
78.ru вчера в 20:36
Политика

Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском вчера в 15:36
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