Коронавирус
ИзвестияГерманской экономике отвели два месяца в условиях карантина
Парламентарий отметил, что такой шаг стал бы «жестом человечности и вкладом в понимание между народами» и «шагом вперед в поддержку экономики Германии и России после пандемии». По данным на утро 28 марта, число заразившихся в Германии составляет 50871 человек, умер 351.
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Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Здоровье
В Саратове зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом
В Саратовской области подтвердился второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Политика
Зеленский объявил о закрытии украинских границ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти вынуждены закрыть границы страны с 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Такой мы ее не видели: Клюкина показала, в каком виде встает с постели
Происшествия
В Находке произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газового баллона в квартире жилого дома в Находке не повредил конструкцию здания, пожара не было, выбиты стекла на балконе, сообщил РИА Новости представитель управляющей компании.
Наука
Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус
Ученые из уханьской вирусологической лаборатории создали ещё в 2015 году коронавирус.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Финансы
Установлен курс рубля к доллару и евро на нерабочую неделю
Курс доллара составит 77 рублей 73 копейки. Это на 99 копеек меньше, чем официальный курс, установленный днем ранее.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Общество
Из России попытались вывести 11 тонн антисептика
Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров.
Здоровье
Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом
Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Политика
В Италии российские военные приступили к дезинфекции Бергамо
В Итальянском Бергамо российские военные провели санитарную дезинфекцию улиц города, зданий и сооружений.
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Экономика
Ассоциация банков России предлагает не вводить налог на доход по вкладам пенсионеров
Среди мер, которые предлагает ассоциация, нераспространение налога на доходы по вкладам на лиц пенсионного возраста, а также на ранее открытые вклады или приобретенные ценные бумаги.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Общество
Спортзалы, салоны красоты, кафе и кинотеатры закрывают в Волгограде
С 28 марта по 5 апреля в Волгоградской области приостанавливают проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и других мероприятий, посещение кинотеатров, детских игровых комнат, других развлекательных и досуговых заведений, сообщили в администрации региона.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии
Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на Украине перевалило за 300
Ранее сообщалось о 218 случаях инфицирования коронавирусом. «За сутки выявлено 92 новых случая», — говорится в сообщении Минздрава Украины.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
Ночные заведения на Думской закрыли под надзором полиции
С первых минут субботы, среди прочих, закрылись все ночные заведения на Думской улице. За этим наблюдали прибывшие сотрудники полиции.
Политика
Турция приостанавливает международное авиасообщение
Турция приостанавливает международное авиасообщение.