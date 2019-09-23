Ранее «URA.RU» сообщало, что экипажу «Уральских авиалиний», спасшему Airbus 321 от катастрофы, подарили квартиры в ЖК «Балтийский». Ключи от нового жилья пилотам и бортпроводникам рейса вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

с чего всё началось

Экипаж самолета, которым командовал Дамир Юсупов, смог посадить самолет на кукурузное поле. Все пассажиры и члены экипажа остались живы. Юсупову и пилоту Георгию Мурзину президентским указом было присвоено звание Героя России, остальные члены экипажа удостоены ордена Мужества.

Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру

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