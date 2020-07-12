Командующий дальней авиацией, Герой России и Заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш поделился историей о том, как командовал в августе 2008 года российским авиаполком. Тогда, выполняя очередное задание, он попал в непростую ситуацию, которая могла бы сделать этот вылет последним.

с чего всё началось

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой. Удивительную историю поведал командующий дальней авиацией ВКС РФ, Герой России Сергей Кобылаш программе "Приемка" телеканала "Звезда".

Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку

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