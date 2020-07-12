Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаГерой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой. Удивительную историю поведал командующий дальней авиацией ВКС РФ, Герой России Сергей Кобылаш программе "Приемка" телеканала "Звезда".
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с чего всё началось

«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России и Заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш поделился историей о том, как командовал в августе 2008 года российским авиаполком. Тогда, выполняя очередное задание, он попал в непростую ситуацию, которая могла бы сделать этот вылет последним.
ТК Звездавчера в 08:10

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Герой России сообщил об обстреле своего Су-25 в Южной Осетии в 2008 году

РБК01:14

«Я понял, что попадание ракетой»: герой РФ рассказал, как выжил

Московский Комсомолецвчера в 23:03

Генерал ВКС России описал подробности атаки на его Су-25 в Южной Осетии

Lenta.ruвчера в 13:55

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

РИА Новостивчера в 15:30

Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25

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Военный лётчик рассказал, как попал под грузинский обстрел на Су-25

News.ruвчера в 09:54

«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25

ТК Звездавчера в 08:10
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Общество

Каждый третий владелец банковской карты сталкивался с мошенничеством

Москва, 10 июля 2020, 10:29 — REGNUM В России почти каждый третий владелец банковской карты (31%) сталкивался с попытками мошенничества, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
REGNUM 10 июля в 03:29
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

REGNUM 01:08
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Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

РИА Новости 02:13
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Общество

В Саратове предложили запретить шуметь в обеденное время

Предлагается установить периоды времени, в которые не допускается шум, а также конкретизировать перечень приводящих к нарушению действий.
Регион 64 01:31
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Политика

Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе

В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Коммерсантъ вчера в 15:52
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
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Политика

Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России

Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58
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Происшествия

Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании

RT на русском вчера в 09:26
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
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Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
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Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
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Происшествия

В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива

В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
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Общество

В Новосибирске возобновили торговлю во всех форматах

На территории Новосибирской области с сегодняшнего дня возобновляется работа магазинов непродовольственных товаров, расположенных на площадках крупных торговых центров.
Российская газета 02:05
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин показал подписчикам, как проводит время с детьми

Петербургский дневник вчера в 15:21
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
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Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
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Игры

Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
МИТ вчера в 17:52
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Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
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Общество

Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
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Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
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Здоровье

У 9 студентов, заболевших в Змеиногорске, нашли коронавирус

У девяти бойцов студенческого отряда, который приехал работать в Змеиногорск, тесты на коронавирус оказались положительными.
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Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Происшествия

Три человека погибли и один пострадал при пожаре в доме в Туле

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Общество

ЕГЭ по физике в Чувашии сдают вдвое больше выпускников, чем по истории

В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Шоу-бизнес

Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон

Актер Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон.
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В Харькове произошла стычка радикалов «Нацкорпуса» со сторонниками Шария

В украинском Харькове произошло столкновение сторонников «Партии Шария» с радикалами из «Национального корпуса».
Евразия Daily 00:49
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Сергей Иванович Кобылаш
Военачальник
Советский и российский военачальник. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Участник Первой и Второй чеченских войн, войны в Южной Осетии в 2008 году.
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