Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГерой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России и Заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш поделился историей о том, как командовал в августе 2008 года российским авиаполком. Тогда, выполняя очередное задание, он попал в непростую ситуацию, которая могла бы сделать этот вылет последним.
ТК Звездавчера в 08:10

Подробнее о событии

Герой России сообщил об обстреле своего Су-25 в Южной Осетии в 2008 году

РБК01:14

«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25

ТК Звездавчера в 08:10

Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25

Известиявчера в 17:29

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

РИА Новостивчера в 15:30

Генерал ВКС России описал подробности атаки на его Су-25 в Южной Осетии

Lenta.ruвчера в 13:55

Военный лётчик рассказал, как попал под грузинский обстрел на Су-25

News.ruвчера в 09:54

«Я понял, что попадание ракетой»: герой РФ рассказал, как выжил

Московский Комсомолецвчера в 23:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Общество

Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков

РИА Новости 01:20
3
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости вчера в 11:20
15
Футбол

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ

Vprognoze.ru вчера в 16:36
2
Происшествия

В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек

На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
12
Единоборства

Россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе.
Piter.tv вчера в 02:40
3
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
2,6K
Общество

В центре Саратова отключили воду

Саратов 24 01:14
2
Происшествия

Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области

Интерфакс 00:00
24
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
118
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2K
Происшествия

В Новосибирской области коронавирус выявлен у 7386 человек

Новосибирск, 13 июля 2020, 08:00 — REGNUM По состоянию на 13 июля в Новосибирской области выявлено 7386 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 112 новых случаев заражения.
REGNUM 01:00
53
Кино

Носорог Сенцова - не лошадь Пржевальского: абсурд в окне Овертона

Внезапное внимание к давно забытому сценарию Олега Сенцова вызвано тем, что Украина решила выделить 25 миллионов гривень на съемки фильма по давно забытому сценарию давно забытого режиссера.
Украина.ру 01:20
Общество

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, также отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости вчера в 20:30
95
Происшествия

Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП

Lenta.ru 11 июля в 10:09
120
Здоровье

Мексика вышла на четвертое место в мире по числу умерших с КОВИД

Мексика заняла четвертую строку мирового антирейтинга среди стран с наибольшим числом жертв коронавирусной инфекции.
Невские Новости 00:52
Автоспорт

Квят: гонка на Гран-при Штирии получилась фантастической для меня

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят считает, что провел фантастическую гонку на втором этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Штирии.
РИА Новости вчера в 14:04
Общество

Главреда телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе

Главного редактора телеканала «Царьград» Дарью Токареву оштрафовали на 120 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе.
Lenta.ru 01:27
8
Кино

Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки

Российская газета 11 июля в 12:53
47
Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
85
Политика

Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

ТАСС вчера в 17:13
278
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 11 июля в 00:47
543
Политика

Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»

Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
ДВ-РОСС вчера в 23:10
1
Экономика

Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии

По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
РБК 01:00
Армия и оружие

Азербайджан обвинил Армению в минометном обстреле села

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта с 1992 года.
URA.Ru вчера в 20:27
Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся коронавирусом в мире

Большинство заболевших выявили в Северной и Южной Америке. По информации РИА Новости, за сутки во всем мире заболело 230 370 человек.
EastRussia вчера в 20:12
4
Происшествия

В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива

«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
RT на русском 00:58
286
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору.
РБК вчера в 18:13
132
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
29
Фигурное катание

Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU

Народные новости 11 июля в 13:08
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Иванович Кобылаш
Военачальник
Советский и российский военачальник. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Участник Первой и Второй чеченских войн, войны в Южной Осетии в 2008 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное