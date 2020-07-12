Армия и оружие

ИзвестияИзвестияГерой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России и заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии в 2008 году. По словам военного, его самолет был на грани падения.
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«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России и Заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш поделился историей о том, как командовал в августе 2008 года российским авиаполком. Тогда, выполняя очередное задание, он попал в непростую ситуацию, которая могла бы сделать этот вылет последним.
ТК Звездавчера в 08:10

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Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

РИА Новостивчера в 15:30

Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25

Известиявчера в 17:29

Герой России рассказал, как в августе 2008 обстреляли его Су-25

ИА Красная Веснавчера в 16:04

«Я понял, что попадание ракетой»: герой РФ рассказал, как выжил

Московский Комсомолецвчера в 23:03

Генерал ВКС России описал подробности атаки на его Су-25 в Южной Осетии

Lenta.ruвчера в 13:55

Военный лётчик рассказал, как попал под грузинский обстрел на Су-25

News.ruвчера в 09:54

«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25

ТК Звездавчера в 08:10
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
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Космос

Стало известно, как космонавтов защитят от радиации в новом модуле МКС

Стоит отметить, что модуль "Наука" начали строить еще в 1995 году в качестве наземного дублера первого модуля МКС "Заря".
Online47.ru вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
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Происшествия

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском вчера в 10:29
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Происшествия

Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области

Железнодорожники продолжают восстановительные работы на перегоне Лазарево-Щекино в Тульской области, где накануне сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за аварии десять поездов задерживаются, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД).
Интерфакс 00:00
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Происшествия

За сутки в Иркутской области выявили 198 новых случаев коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро понедельника, 13 июля, возросло до 10 495.
ИркСиб вчера в 22:17
Авто

Модели Kia Telluride и Sportage получили стильную серию Nightfall

Kia подготовила для своего 7-местного кроссовера Telluride особое исполнение Nightfall Edition.
Picsnews.net вчера в 13:13
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Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
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Происшествия

В Новой Москве пожарные проверяют поликлинику после срабатывания сигнализации

Пожарные поэтажно проверяют городскую поликлинику в 3-м микрорайоне города Московский Новомосковского городского округа после срабатывания пожарной сигнализации.
ТАСС вчера в 23:53
Общество

Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед

Что касается наказаний для нарушителей новой версии "закона о тишине", то им грозит предупреждение или штраф, который для граждан составит от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 10 до 20 тыс. рублей.
Взгляд-инфо 11 июля в 02:14
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Происшествия

Фонд Дятлова продолжит добиваться расследования гибели туристов

Коммерсантъ вчера в 06:41
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Технологии

Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке

По мнению основателя Telegram американская компания выставляет слишком большие запросы, из-за чего разработчикам приложений приходиться перечислять круглые суммы от оборота компании, а взамен получать лишь разрешение на право данного приложения находиться в магазине Apple.
News-24.ru 11 июля в 08:23
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Футбол

«Краснодар» обыграл «Урал» в 28-м туре РПЛ

RT на русском вчера в 15:31
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
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Футбол

Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках

Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Футбол

Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия вчера в 17:52
Политика

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии.
Коммерсантъ 11 июля в 17:53
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Общество

Многодетным семьям с детьми до трёх лет предложили предоставлять нянь

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на безвозмездной основе предоставлять услуги нянь многодетным семьям, в которых как минимум двое детей младше трёх лет.
RT на русском вчера в 23:05
Финансы

«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости 11 июля в 01:00
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Общество

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
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Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Общество

Экс-послушник отца Сергия на Урале рассказал о сексе в скиту

РЕН ТВ 10 июля в 18:13
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Кино

Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted

Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor 11 июля в 05:24
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Общество

Сильная жара продержится в Свердловской области до 16 июля

Штормовое предупреждение из-за аномальной жары обнародовали в ГУ МЧС по Свердловской области в воскресенье, 12 июля.
Kursk.com вчера в 13:02
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Происшествия

В Хакасии выявили 45 новых носителей коронавируса

Абакан, 13 июля 2020, 06:22 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:22
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Общество

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета вчера в 20:44
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Шоу-бизнес

Гуф попарился в сауне с танцовщицей из Челябинска

В Instagram появилось фото, на котором музыкант отдыхает в сауне с танцовщицей из Челябинска.
Актуальные Новости вчера в 09:43
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Космос

Новый телескоп может помочь в обнаружении черных дыр

По мнению авторов исследования даже небольшая черная дыра размеров с грейпфрут, но массой в 5-10 раз превышающей массу Земли, могла бы объяснить различные гравитационные аномалии, которые многие ученые обнаружили в этой периферийной части солнечной системы.
Популярная механика 11 июля в 06:25
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Сергей Иванович Кобылаш
Военачальник
Советский и российский военачальник. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Участник Первой и Второй чеченских войн, войны в Южной Осетии в 2008 году.
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