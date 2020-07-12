Армия и оружие
ИзвестияГерой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России и заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии в 2008 году. По словам военного, его самолет был на грани падения.
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«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России и Заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш поделился историей о том, как командовал в августе 2008 года российским авиаполком. Тогда, выполняя очередное задание, он попал в непростую ситуацию, которая могла бы сделать этот вылет последним.ТК Звездавчера в 08:10
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Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Космос
Стало известно, как космонавтов защитят от радиации в новом модуле МКС
Стоит отметить, что модуль "Наука" начали строить еще в 1995 году в качестве наземного дублера первого модуля МКС "Заря".
Online47.ru вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области
Железнодорожники продолжают восстановительные работы на перегоне Лазарево-Щекино в Тульской области, где накануне сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за аварии десять поездов задерживаются, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД).
Интерфакс 00:00
Происшествия
За сутки в Иркутской области выявили 198 новых случаев коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро понедельника, 13 июля, возросло до 10 495.
ИркСиб вчера в 22:17
Авто
Модели Kia Telluride и Sportage получили стильную серию Nightfall
Kia подготовила для своего 7-местного кроссовера Telluride особое исполнение Nightfall Edition.
Picsnews.net вчера в 13:13
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Происшествия
В Новой Москве пожарные проверяют поликлинику после срабатывания сигнализации
Пожарные поэтажно проверяют городскую поликлинику в 3-м микрорайоне города Московский Новомосковского городского округа после срабатывания пожарной сигнализации.
ТАСС вчера в 23:53
Общество
Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед
Что касается наказаний для нарушителей новой версии "закона о тишине", то им грозит предупреждение или штраф, который для граждан составит от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 10 до 20 тыс. рублей.
Взгляд-инфо 11 июля в 02:14
Происшествия
Фонд Дятлова продолжит добиваться расследования гибели туристов
Коммерсантъ вчера в 06:41
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
По мнению основателя Telegram американская компания выставляет слишком большие запросы, из-за чего разработчикам приложений приходиться перечислять круглые суммы от оборота компании, а взамен получать лишь разрешение на право данного приложения находиться в магазине Apple.
News-24.ru 11 июля в 08:23
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» в 28-м туре РПЛ
RT на русском вчера в 15:31
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Футбол
Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках
Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия вчера в 17:52
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии.
Коммерсантъ 11 июля в 17:53
Общество
Многодетным семьям с детьми до трёх лет предложили предоставлять нянь
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на безвозмездной основе предоставлять услуги нянь многодетным семьям, в которых как минимум двое детей младше трёх лет.
RT на русском вчера в 23:05
Финансы
«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости 11 июля в 01:00
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Общество
Экс-послушник отца Сергия на Урале рассказал о сексе в скиту
РЕН ТВ 10 июля в 18:13
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor 11 июля в 05:24
Общество
Сильная жара продержится в Свердловской области до 16 июля
Штормовое предупреждение из-за аномальной жары обнародовали в ГУ МЧС по Свердловской области в воскресенье, 12 июля.
Kursk.com вчера в 13:02
Происшествия
В Хакасии выявили 45 новых носителей коронавируса
Абакан, 13 июля 2020, 06:22 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:22
Общество
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Гуф попарился в сауне с танцовщицей из Челябинска
В Instagram появилось фото, на котором музыкант отдыхает в сауне с танцовщицей из Челябинска.
Актуальные Новости вчера в 09:43
Космос
Новый телескоп может помочь в обнаружении черных дыр
По мнению авторов исследования даже небольшая черная дыра размеров с грейпфрут, но массой в 5-10 раз превышающей массу Земли, могла бы объяснить различные гравитационные аномалии, которые многие ученые обнаружили в этой периферийной части солнечной системы.
Популярная механика 11 июля в 06:25