Армия и оружие
ИзвестияГерой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России и заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии в 2008 году. По словам военного, его самолет был на грани падения.
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Общество
В Белоруссии планируют создать лоукостер
Низкобюджетную авиакомпанию планируют создать в Белоруссии, сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.
Коммерсантъ 17:52
Политика
Песков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии
Вся структура руководства Российской Федерации работала в период эпидемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса как слаженный механизм.
Газета.Ru 10:31
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.
РИА Новости 12:51
Футбол
«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице РПЛ
Rambler News Service вчера в 11:25
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, и не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, рассказал «РИА Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Коммерсантъ 22:14
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru 20:15
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
ЦСКА расписал мировую с «Рубином» в поединке чемпионата России.
Vprognoze.ru 16:36
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль 07:14
Общество
Вильфанд предупредил о «заполярной» погоде в Москве
Резкое понижение температуры, непрекращающиеся дожди и ветер ждут москвичей и жителей Подмосковья со вторника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 21:19
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда и «Мисс Мира» Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Коронавирус диагностировали у одной из самых известных в мире индийских актрис Айшварии Рай, а также у ее супруга и восьмилетней дочери.
Росбалт 10:23
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
RT на русском 20:36
Экономика
В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%
В зависимости от препарата и производителя анальгин подорожал до 38%, зафиксировали аналитики DSM Group.
Известия 17:20
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Политика
Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства.
ТАСС 17:13
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Футбол
«Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии
Аргументы и Факты 18:57
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК 19:47
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Происшествия
В Южно-Сахалинске 141 ребенка эвакуировали из детсада из-за дыма
Специалисты обнаружили, что дым валит из электрощитовой. Сотрудники детсада тем временем сумели быстро эвакуировать 141 воспитанника.
Российская газета 21:45
Общество
Бабаян оценил заявление об увольнении ведущего ради продвижения сына
Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале 12 июля прокомментировал заявление ведущего Петра Кузнецова о неожиданном увольнении с радиостанции.
Известия 10:53
Шоу-бизнес
Фото обнаженной модели на фоне сада восхитило поклонников
Модель популярного бренда Fashion Nova снялась обнаженной и порадовала подписчиков. Фотография появилась на ее странице в Instagram.
Lenta.ru 21:00
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Шоу-бизнес
Карпович ответила на слухи о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович ответила на слухи об отношениях с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей супругой Агатой Муцениеце.
ФАН 00:11
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости 11:13
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота прибыли в Кронштадт для участия в параде
В Кронштадт прибыл отряд кораблей Балтийского флота. Как передает ОТР, они примут участие в главном военно-морском параде 26 июля.
Общественное телевидение России вчера в 04:51
Здоровье
Переболевшие КОВИД быстро теряют антитела и рискуют заболеть повторно
Ученые из Германии пришли к выводу, что переболевшие КОВИД рискуют заболеть повторно.
Невские Новости 19:00