Командующий дальней авиацией, Герой России и заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии в 2008 году. По словам военного, его самолет был на грани падения.

Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25

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