Армия и оружие

ИзвестияИзвестияГерой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России и заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии в 2008 году. По словам военного, его самолет был на грани падения.
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Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25

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Герой России рассказал, как в августе 2008 обстреляли его Су-25

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Советский и российский военачальник. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Участник Первой и Второй чеченских войн, войны в Южной Осетии в 2008 году.
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