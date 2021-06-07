РБКГерой фильма Дудя продал конструктор онлайн-магазинов Ecwid за $500 млнКанадский поставщик программного обеспечения для компаний из сектора электронной коммерции Lightspeed купит созданный россиянином стартап Ecwid.РБКОбщая сумма сделки составит около $500 млн.РБКПрограммист из Ульяновска Руслан Фазлыев создал Ecwid в 2009 году.Life.ruEcwid помогает создавать онлайн-магазины без участия программистов.Life.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКУльяновская правдаForbesLife.ruUfacityNews.ruПодробнее о событииГерой фильма Дудя продал свою компанию за 500 миллионов долларовДождьвчера в 15:12Герой фильма Дудя продал конструктор онлайн-магазинов Ecwid за $500 млнРБКвчера в 13:05Как программист из Ульяновска построил бизнес на $100 млн, привлек инвестиции в США и стал героем фильма Дудя о ДолинеForbesвчера в 10:28Программист из Ульяновска продал свой стартап за 500 000 000 долларов!Ульяновск онлайнвчера в 12:25Стартап Ecwid Руслана Фазлыева купили за $500 млнInc. Russiaвчера в 11:26Разработки героя фильма Дудя о Кремниевой долине Руслана Фазлыева будут интегрированы в платформу электронной коммерции LightspeedФонтанка.Рувчера в 10:46Сделка на 500 млн $. Lightspeed покупает Ecwid Руслана ФазлыеваУльяновская правдавчера в 12:49Показать ещёОценить14Поделиться