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Герой фильма Дудя продал конструктор онлайн-магазинов Ecwid за $500 млн

Канадский поставщик программного обеспечения для компаний из сектора электронной коммерции Lightspeed купит созданный россиянином стартап Ecwid.
РБК
Общая сумма сделки составит около $500 млн.
РБК
Программист из Ульяновска Руслан Фазлыев создал Ecwid в 2009 году.
Life.ru
Ecwid помогает создавать онлайн-магазины без участия программистов.
Life.ru

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Герой фильма Дудя продал свою компанию за 500 миллионов долларов

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