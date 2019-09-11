Gett пожаловался на сделку конкурента Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).

с чего всё началось

Агрегатор такси Gett направил жалобу в ФАС на покупку "Яндекс.Такси" активов группы компаний "Везет". По мнению компании Gett, сделка усилит доминирование "Яндекс.Такси" на рынке, позволит наращивать стоимость проезда и снижать доходы водителей.

Gett пожаловался на «Яндекс.Такси» в ФАС

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