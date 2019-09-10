Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыGett пожаловался в ФАС из-за сделки «Яндекс.Такси»

Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия «Яндекс.Такси». Речи идёт о покупке компанией активов группы компаний «Везёт», в которую входят бренды «Везёт», «Лидер», Red Taxi и Fasten.
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с чего всё началось

К «Яндекс.Такси» вызвали инспектора

Gett пожаловался на сделку конкурента Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Коммерсантъвчера в 18:59

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К «Яндекс.Такси» вызвали инспектора

Коммерсантъвчера в 18:59

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Ведомостивчера в 22:15

«Яндекс.Такси» не считает, что сделка с ГК «Везет» ограничивает конкуренцию на рынке

ТАСС03:14

Gett просит ФАС не разрешать «Яндекс.Такси» покупать группу «Везет»

Фонтанка.Ру00:08

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

Интерфакс02:49

«Яндекс» обвинили в желании раздавить конкурентов

Lenta.ru05:41

Gett пожаловался в ФАС из-за покупки «Яндекс.Такси» активов компании «Везет»

Дождь04:24
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При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей

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Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

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Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G

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«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Ядрова заместителем руководителя Росавиации, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка

Бывшая мурманская чиновница потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею мальчика.
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Ученые ТГУ изучают арктические «оазисы» в местах таяния мерзлоты

Научные сотрудники лаборатории "БиоГеоКлим" Томского госуниверситета (ТГУ) в ходе изучения высокопродуктивных экосистем в условиях арктической зоны России обнаружили, что такие "оазисы" формируются также в местах активного таяния мерзлоты; это открытие позволяет переоценить значение антропогенного воздействия на арктические экосистемы, сообщает в среду пресс-служба вуза.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
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В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
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Депутат Госдумы оценил инициативу о продаже пива на стадионах

Глава комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал инициативу о снятии запрета на продажу пива на спортивных стадионах.
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Главные кинопремьеры недели

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Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
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Общество

Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram

Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram, поскольку на момент подготовки ответа на соответствующее обращение файл с такими данными был недоступен.
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Назван самый провальный фильм в истории кино

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Борьба с бедностью усилит поддержку трех категорий граждан

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов называет и другие подходы решения проблемы бедности, но среди наиболее нуждающихся выделяет три категории граждан – люди с инвалидностью, пенсионеры и многодетные семьи.
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Армия и оружие

Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35

Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
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Общество

В России число разводов сократилось на 12%

Количество разводов в РФ в первые семь месяцев 2019 года сократилось на 12%, если сравнивать с показателями прошлого года.
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Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
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