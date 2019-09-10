Gett пожаловался на сделку конкурента Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).

с чего всё началось

Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия «Яндекс.Такси». Речи идёт о покупке компанией активов группы компаний «Везёт», в которую входят бренды «Везёт», «Лидер», Red Taxi и Fasten.

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