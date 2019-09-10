Экономика
Секрет фирмыGett пожаловался в ФАС из-за сделки «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия «Яндекс.Такси». Речи идёт о покупке компанией активов группы компаний «Везёт», в которую входят бренды «Везёт», «Лидер», Red Taxi и Fasten.
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Gett пожаловался на сделку конкурента Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).Коммерсантъвчера в 18:59
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой
Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Михаэль Шумахер, которого тайно привезли в клинику в Париже, находится в сознании.
Российская газета 06:22
Общество
Место в очереди за iPhone 11 обойдется в 400 тысяч рублей
Самое дорогое предложение оценили в 400 тысяч. 10 сентября компания Apple представила три новых смартфона: iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Lenta.ru 11:29
Происшествия
Экс-замглавы ОМВД «Лефортово» приговорили к 8 годам тюрьмы
Лефортовский суд Москвы вынес решение по делу бывшего заместителя начальника отдела МВД России по району Лефортово, главы следственного отделения Анзора Шулая.
РБК 12:33
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
В МИД РФ обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений и дальнейшие действия Киева покажут в какую сторону изменятся отношения двух стран, пишет Лента.ру.
Русская Планета 03:57
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова: «Муж не разрешит мне больше делать такие фото»
41-летняя телеведущая опубликовала голый снимок на коне Анфиса Чехова решила порадовать свою интернет-аудиторию откровенным фото.
WomanHit.ru 08:57
Общество
Круизный теплоход «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде
Круизный теплоход "Мустай Карим" - второе судно проекта PV300, заложенное в 2017 году, спущено на воду на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Нижнем Новгороде.
ТАСС 07:49
Общество
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы
Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы работодатель предоставил ему возможность пройти диспансеризацию.
ТАСС вчера в 20:04
Космос
Робота Федора больше не отправят в космос
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 04:17
Культура
Фестиваль русской оперы пройдет в Музеях Московского Кремля
Второй музыкальный фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» откроется в среду, 11 сентября, в Музеях Московского Кремля, сообщает пресс-служба музея.
Вечерняя Москва 05:19
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Футбол
Новый футбольный еврокубковый турнир будет называться «Лига конференций»
Новый клубный турнир под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит название "Лига конференций", сообщает Bild.
РИА Новости 12:34
Происшествия
В центре Москвы горит здание Минюста
В центре Москвы горит здание одного из подразделений Минюста России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Гаджеты
Презентован новый смартфон Oppo A9
Емкость аккумулятора смартфона составила 5 000 миллиампер-часов. На рынок девайс выйдет 16 сентября. Его стоимость пока не называется.
RuNews24.ru 08:00
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Политика
Трамп объяснил отставку Болтона
Как сообщалось ранее 11 сентября, возможной причиной решения об увольнении стал спор о позиции США по Ирану: Трамп якобы выступил за смягчение санкционного режима против Исламской республики, а Болтон был категорически против.
Lenta.ru 13:10
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, какую колыбельную поет сыну
Телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко рассказала, какую песню она исполняет на ночь своему маленькому сыну Михаилу.
Телепрограмма 12:42
Политика
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Гаджеты
Во всех iPhone 11 используется чип Apple U1
В iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max компания Apple добавила чип под названием U1 с технологией Ultra Wideband (UWB) для поддержки сверхширокополосного соединения.
MobiDevices 08:48
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Премьер России Дмитрий Медведев в ходе программы «Диалог» ранее заявил, что власти готовят законопроект, который позволит иностранцам — выпускникам российских вузов получить гражданство России в упрощённом режиме.
RT на русском 10:56
Политика
Медведев заявил о недостаточном развитии экономики России
Темпы развития экономики РФ в настоящее время не соответствуют уровню поставленных задач, рассказал глава кабмина России Дмитрий Медведев.
News.ru 05:40
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Футбол
Караваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»
Бомбардир.ру 08:05
Единоборства
Хабибу рекомендовано не заниматься спортом 7 дней, Порье — месяц
Чемпиону организации в легком весе Хабибу Нурмагомедову рекомендовано не заниматься спортом 7 дней, его сопернику Дастину Порье — месяц.
Спорт-Экспресс 12:40