Экономика
ВедомостиGett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию соответствующего письма Gett в антимонопольное ведомство.
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Gett пожаловался на сделку конкурента Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).Коммерсантъвчера в 18:59
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 07:29, Вашингтон
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Газета.Ru 06:39
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