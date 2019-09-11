Экономика

ВедомостиВедомостиGett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию соответствующего письма Gett в антимонопольное ведомство.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

К «Яндекс.Такси» вызвали инспектора

Gett пожаловался на сделку конкурента Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Коммерсантъвчера в 18:59

Подробнее о событии

К «Яндекс.Такси» вызвали инспектора

Коммерсантъвчера в 18:59

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Ведомостивчера в 22:15

«Яндекс.Такси» не считает, что сделка с ГК «Везет» ограничивает конкуренцию на рынке

ТАСС03:14

Gett просит ФАС не разрешать «Яндекс.Такси» покупать группу «Везет»

Фонтанка.Ру00:08

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

Интерфакс02:49

«Яндекс» обвинили в желании раздавить конкурентов

Lenta.ru05:41

Gett пожаловался в ФАС из-за покупки «Яндекс.Такси» активов компании «Везет»

Дождь04:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 07:29, Вашингтон
Политика

Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика

Зеленский встретился с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru вчера в 20:32
Финансы

ЦБ хочет решать за банки, сколько и каких кредитов выдавать населению

С 2018 г. ЦБ уже дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первым взносом и четыре раза – по необеспеченным потребительским кредитам.
Ведомости вчера в 15:00
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике

REGNUM 07:18
Шоу-бизнес

Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой

Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.
Телепрограмма вчера в 23:12
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика

Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Происшествия

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Политика

Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Политика

Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Культура

Иосиф Кобзон мог бы отметить 82-й день рождения

Экспресс газета вчера в 23:00
Политика

Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке

Expert.ru вчера в 11:01
Политика

На Украине назначен новый военный прокурор

Генеральный прокурор Украины Рябошапка в среду, 11 сентября, назначил экс-депутата Рады Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.
ИА Новороссия 03:46
Гаджеты

Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9

Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.
ITZine.ru вчера в 10:43
Транспорт

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Авто

Land Rover показал новый Defender

Британская компания показала долгожданный внедорожник Land Rover Defender, стоимость которого будет начинаться с отметки 40 тысяч фунтов стерлингов.
SpeedMe вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана

Rambler News Service вчера в 02:33
Политика

Поклонская ответила на слухи о принадлежности к секте царебожников

Поклонская была избрана депутатом Госдумы в 2016 году.
РБК 06:05
Общество

Среда стала в Москве самым теплым 11 сентября за 70 лет

РБК 06:57
Политика

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет депутатскую неприкосновенность с 2020 года.
RT на русском 06:29
Экономика

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Авто

Volkswagen анонсировал новый серийный электрокроссовер ID.4

В 2021 году Volkswagen выпустит новый электрический кроссовер ID.4, который станет серийным воплощением концепта Crozz и присоединится к семейству ID.
Автоновости дня вчера в 10:09
Общество

Медведев высказался о короткой рабочей неделе

Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчаются после ЗАГСа

Считанные часы назад в Сети появилась сенсационная информация о том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов планируют 13 сентября не просто пожениться, но и узаконить свои отношения перед Богом.
Дни24 06:20
Здоровье

Онкологи назвали основные признаки рака

По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.
Кубанские новости 06:29
Политика

Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

Интерфакс 02:30
Единоборства

Макгрегор резко отреагировал на заявление Порье

Макгрегор резко отреагировал на заявление Порье о желании провести с ним реванш, заявив, что за 90 секунд отправит того на канвас.
Нур 05:32
Политика

США ввели санкции против российских следователей

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников следственных органов России, заявил Госдепартамент.
Взгляд.ру вчера в 11:12
Политика

«Газпром» лишился полного доступа к Opal по решению суда ЕС

Суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии, которое давало пользоваться "Газпрому" газопроводом Opal в полной мере, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное