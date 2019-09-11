Экономика

ВедомостиВедомостиGett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию соответствующего письма Gett в антимонопольное ведомство.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

К «Яндекс.Такси» вызвали инспектора

Gett пожаловался на сделку конкурента Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Коммерсантъвчера в 18:59

Подробнее о событии

К «Яндекс.Такси» вызвали инспектора

Коммерсантъвчера в 18:59

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Ведомостивчера в 22:15

«Яндекс.Такси» не считает, что сделка с ГК «Везет» ограничивает конкуренцию на рынке

ТАСС03:14

Gett просит ФАС не разрешать «Яндекс.Такси» покупать группу «Везет»

Фонтанка.Ру00:08

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

Интерфакс02:49

«Яндекс» обвинили в желании раздавить конкурентов

Lenta.ru05:41

Gett пожаловался в ФАС из-за покупки «Яндекс.Такси» активов компании «Везет»

Дождь04:24
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Общество

Медведев высказался о короткой рабочей неделе

Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Гаджеты

Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9

Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.
ITZine.ru вчера в 10:43
Политика

Трамп сообщил об увольнении Джона Болтона

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона.
Народные новости вчера в 12:03
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 09 сентября в 06:48
Политика

Горизбирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

Согласно решению Горизбиркома, победу на выборах одержал самовыдвиженец Александр Беглов, получивший 64,44% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании 8 сентября.
REGNUM 03:21
Общество

Соведущий Елены Малышевой дал добро на поедание человечины

Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово» доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что людям можно есть человеческое мясо, а каннибализм не опасен для здоровья.
Lenta.ru вчера в 13:11
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Происшествия

Суд оштрафовал парламентария Бурятии за участие в незаконном митинге

Советский районный суд Улан-Удэ назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей депутату Народного Хурала (парламента) Бурятии Баиру Цыренову, участвовавшему 9 сентября в несанкционированном митинге несогласных с результатами выборов мэра города на площади Советов в центре Улан-Удэ.
ТАСС 04:38
Политика

Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев

"Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно", - пообещал Медведев.
РИА Новости 06:34
Общество

Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 06:31
Гаджеты

Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Религия

Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Футбол

Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.
RT на русском 06:42
Шоу-бизнес

Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Политика

Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ

В Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, на которой журналист Юрий Дудь выступил с речью о полицейском произволе.
РБК 05:53
Политика

Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
Космос

Робота «Федора» больше не отправят в космос

Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Происшествия

В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Экономика

Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин

Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Наука

Учёные РФ создали новый материал для атомных реакторов

Новое поколение реакторов предъявляет именно такие требования. Такой конструкционный материал для атомных реакторов создали учёные РФ.
HotGeo 08 сентября в 10:41
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
REGNUM 06:21
Политика

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Lenta.ru 06:17
Космос

Умер запустивший Гагарина в космос академик

Lenta.ru 05:16
Транспорт

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Происшествия

В Якутии вынесли приговор по делу об изнасиловании женщины мигрантами

Суд Якутии вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании местной жительницы мигрантами.
Сусанин 06:00
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия

На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны

Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
РИА Новости 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное