Экономика

ВедомостиВедомостиGett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию соответствующего письма Gett в антимонопольное ведомство.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

К «Яндекс.Такси» вызвали инспектора

Gett пожаловался на сделку конкурента Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Коммерсантъвчера в 18:59

Подробнее о событии

К «Яндекс.Такси» вызвали инспектора

Коммерсантъвчера в 18:59

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Ведомостивчера в 22:15

«Яндекс.Такси» не считает, что сделка с ГК «Везет» ограничивает конкуренцию на рынке

ТАСС03:14

Gett просит ФАС не разрешать «Яндекс.Такси» покупать группу «Везет»

Фонтанка.Ру00:08

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

Интерфакс02:49

«Яндекс» обвинили в желании раздавить конкурентов

Lenta.ru05:41

Gett пожаловался в ФАС из-за покупки «Яндекс.Такси» активов компании «Везет»

Дождь04:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Космос

Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

Московский Комсомолец 02:55
Футбол

Гризманн похвалил идею остановки матчей из-за проявления расизма

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн одобрил идею остановки матчей из-за случаев расизма или гомофобии.
Газета.Ru 07:45
Происшествия

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва.
RT на русском 06:16
Происшествия

Healthy Food закрыла производство после проверки Роспотребнадзора

РИА Новости 07:39
Гаджеты

Apple презентовала новые iPhone

IPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max только что были представлены в Купертино (Калифорния, США).
Радио Комсомольская правда вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Общество

Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени

Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Политика

Медведев поручил прекратить действие нормативных актов СССР и РСФСР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 11 сентября, подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
Известия 07:04
Происшествия

Ученый, поджегший себя у здания Госсовета Удмуртии, скончался

Врачи не смогли спасти жизнь 79-летнему Альберту Разину, ученому, кандидату философских наук, заслуженному деятелю науки республики, который вышел сегодня с пикетом к зданию Госсовета.
Эхо Москвы вчера в 09:00
Политика

Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Футбол

Караваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»

Защитникам «Зенита» Вячеславу Караваеву и Йордану Осорио устроили традиционный тоннель для новичков.
Бомбардир.ру 08:05
Политика

В центре Улан-Удэ продолжается стихийная акция протеста

Байкал24 вчера в 10:23
Кино

Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка

Телепрограмма 08:06
Политика

Лавров назвал Болтона приятным собеседником

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ушедший в отставку советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон очень приятный собеседник, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:38
Политика

Воробьев открыл новые линии на итальянском заводе в Солнечногорске

Lenta.ru 07:56
Спорт

Белозеров сменит Хованцева в мужской сборной России по биатлону

Сергей Белозеров сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону.
Матч ТВ 07:37
Происшествия

Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов

Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от 4 до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Общество

Малышева высказалась о каннибализме

Газета.Ru 08:05
Общество

Госдума изучит идею амнистии женщин и детей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты рассмотреть предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой об амнистии в отношении несовершеннолетних и отдельных категорий женщин.
Газета.Ru 07:49
Транспорт

В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД

Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Политика

НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Политика

Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями

По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
РБК 00:44
Политика

Глава МВД Эстонии ищет возможность лишить безвиза украинцев

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в эту прибалтийскую страну.
RT на русском 06:59
Общество

Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе

Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 05:35
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Происшествия

В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Футбол

Главный тренер «Оренбурга» назвал болельщиков команды богами

«Оренбург» создавал голевые моменты, забивал голы.
Чемпионат 08:10
Футбол

Арда Туран приговорен к условному сроку за драку

РИА Новости 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное