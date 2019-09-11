Экономика

ВедомостиВедомостиGett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию соответствующего письма Gett в антимонопольное ведомство.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

К «Яндекс.Такси» вызвали инспектора

Gett пожаловался на сделку конкурента Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Коммерсантъвчера в 18:59

Подробнее о событии

К «Яндекс.Такси» вызвали инспектора

Коммерсантъвчера в 18:59

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Ведомостивчера в 22:15

«Яндекс.Такси» не считает, что сделка с ГК «Везет» ограничивает конкуренцию на рынке

ТАСС03:14

Gett просит ФАС не разрешать «Яндекс.Такси» покупать группу «Везет»

Фонтанка.Ру00:08

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

Интерфакс02:49

«Яндекс» обвинили в желании раздавить конкурентов

Lenta.ru05:41

Gett пожаловался в ФАС из-за покупки «Яндекс.Такси» активов компании «Везет»

Дождь04:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 19:08, Вашингтон
Происшествия

В Армении найден мертвым российский солдат

В июне 2018 года в Гюмри погиб военнослужащий 102-й российской военной базы 32-летний Владислав Кулаков.
Lenta.ru 09:50
Гаджеты

Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум перенес операцию по удалению опухоли

Блокнот.ру 04:36
Происшествия

Полицейские задержали трех человек в московском парке «Горка»

Минувшим летом участники группировки неоднократно приходили в парк «Горка» и общественное пространство «Яма».
Эхо Москвы 17:03
Культура

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец вчера в 16:17
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия

Мужчина заставил 15-летнюю дочь попробовать наркотики

В Орехово-Зуеве мужчина заставил 15-летнюю дочь попробовать наркотики, информирует старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.
РЕН ТВ 16:16
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
Происшествия

Электричка сбила двух человек в Подмосковье

Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:27
Политика

Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Космос

Роскосмос анонсировал сборку российского робота для открытого космоса

Исполнительный директор научно-производственного объединения "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщил журналистам дату начала сборки опытных образцов нового отечественного робота "Теледроид".
Московский Комсомолец 18:51
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Армия и оружие

Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона

В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.
РЕН ТВ вчера в 22:03
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Кино

Видео с превращением Анджелины Джоли в Малефисенту появилось в Сети

Студия Disney опубликовала в Instagram видеозапись, на которой показано превращение голливудской актрисы Анджелины Джоли в волшебницу Малефисенту, роль которой она исполняет в кинофильме.
Народные новости 18:13
Авто

Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid

Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.
Автоновости дня 09:52
Политика

Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
ТАСС 13:31
Футбол

Арда Туран получил тюремный срок

LiveSport.ru 06:52
Политика

В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине

Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости 18:23
Финансы

Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Армия и оружие

AFP: на севере Мали вооруженные боевики убили военного

По меньшей мере один военнослужащий правительственной армии Мали погиб, еще семеро получили ранения в среду, попав в засаду, устроенную вооруженными боевиками в регионе Тимбукту (север страны).
ТАСС 16:36
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
Авто

Китайцы привезли во Франкфурт гибридного конкурента Bugatti Chiron

Как заявляет производитель, Hongqi S9 способен ускоряться с места до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, что почти на 0,6 секунды быстрее, чем Bugatti Chiron.
Тарантас Ньюс 03:23
Футбол

Перес: «„Реалу“ не продают Погба и Мбаппе»

Президент«Реала» Флорентино Перес рассказал о попытках заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Бомбардир.ру 18:01
Транспорт

РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Финансы

Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
ТАСС 03:06
Экономика

Москва остается лидером налоговой эффективности

Мониторинг / бюджет Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Республика Коми и Ханты-Мансийский АО возглавили составленный PwC "Рейтинг эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года".
Коммерсантъ 19:02
Армия и оружие

Великобритания назвала самое грозное оружие России

Lenta.ru 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное