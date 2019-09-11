Экономика
ВедомостиGett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию соответствующего письма Gett в антимонопольное ведомство.
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Gett пожаловался на сделку конкурента Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).Коммерсантъвчера в 18:59
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Как заявляет производитель, Hongqi S9 способен ускоряться с места до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, что почти на 0,6 секунды быстрее, чем Bugatti Chiron.
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Президент«Реала» Флорентино Перес рассказал о попытках заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
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Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
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Москва остается лидером налоговой эффективности
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