Экономика
Секрет фирмыGett пожаловался в ФАС из-за сделки «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия «Яндекс.Такси». Речи идёт о покупке компанией активов группы компаний «Везёт», в которую входят бренды «Везёт», «Лидер», Red Taxi и Fasten.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Gett пожаловался на сделку конкурента Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).Коммерсантъвчера в 18:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
РИА Новости вчера в 02:10
Гаджеты
Apple презентует 10 сентября новые модели iPhone
Пятый канал 09 сентября в 21:16
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Футбол
Стал известен новый главный тренер «Валенсии»
Soccer.ru 11:43
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру 09 сентября в 12:41
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Политика
Медведев анонсировал новый план развития экономики
Темпы развития экономики не соответствуют задуманным целям, поэтому правительство работает над планом развития двух форматов: оптимального и более сложного, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Взгляд.ру 06:01
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.
РБК 00:05
Политика
Миллер доложил Путину о ситуации с газом на Украине
Украина стремится высокими темпами вести закачку газа, в частности на фоне того, что 31 декабря заканчивается договор с Россией на транзит через украинскую территорию, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Rambler News Service 09 сентября в 08:46
Экономика
Дерипаска пожаловался на дороговизну российских кредитов
Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.
РБК 10:10
Кино
Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
YouTube опубликован трейлер сериала «Смотри». Главную роль в проекте сыграл Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в кинокомиксах DC.
Культуромания 01:57
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 00:10
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Политика
Рада приняла постановление о непризнании местных выборов в Крыму
Депутаты Верховной рады поддержали проект постановления о непризнании Украиной местных выборов в Крыму.
ТАСС 11:16
Культура
Фестиваль русской оперы пройдет в Музеях Московского Кремля
Второй музыкальный фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» откроется в среду, 11 сентября, в Музеях Московского Кремля, сообщает пресс-служба музея.
Вечерняя Москва 05:19
Политика
«Северный поток-2» сочли бессмысленным
Член Европейской комиссии по вопросам конкуренции, датский политик Маргрете Вестагер считает, что необходимости в газопроводе «Северный поток-2» не существует.
Lenta.ru 11:26
Происшествия
В Узбекистане боец ММА погиб в уличной драке
Семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу Муслимбек Омонов скончался в больнице после уличной драки в Ташкенте.
РБК 12:39
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Политика
Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа
Украина будет требовать от России компенсацию, если «Газпром» продолжит отстаивать позицию по продлению контракта на транзит газа на прежних условиях.
Lenta.ru 12:59