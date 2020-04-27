Общество

КоммерсантъКоммерсантъГидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории

2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

Вильфанд предрек россиянам рекордно жаркий год

Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких, хотя рекорды по температуре не гарантированы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил метания и постоянную смену курса российского судна «Академик Черский», способного завершить строительство газопровода «Северный поток-2», стремлением избежать санкций США.
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С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
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Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней Оксана Самойлова сегодня отмечает день рождения.
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