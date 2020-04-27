Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких, хотя рекорды по температуре не гарантированы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории

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