Общество
КоммерсантъГидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Оценить884
с чего всё началось
Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких, хотя рекорды по температуре не гарантированы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 22:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Общество
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:23
Общество
На Среднем Урале подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом
Ранее у приезжих не было коронавируса, что подтверждено документами. Теперь в регионе зафиксировано 454 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:00
Происшествия
В Пермском крае выявили 20 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 20 новых случаев коронавируса. Из них девять мужчин, девять женщин и двое детей.
Рифей-Пермь 04:23
Общество
Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики
Кабмин готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:40
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Баскетбол
Майкл Джордан: «Ненавижу „Пистонс“ по сей день»
Sports.ru 02:35
Здоровье
В Серафимо-Дивеевском монастыре 76 человек заразились коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 207 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 1574 человека, среди них 76 заболевших – в Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:22
Религия
Челябинский митрополит госпитализирован с подозрением на COVID-19
Митрополит Челябинский и Миасский Григорий госпитализирован с симптомами пневмонии в воскресенье, 26 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской епархии.
Доступ1 04:37
Общество
В Тульской области еще 69 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекций.
Тульские Известия 03:59
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Политика
Первые рейтинги премьера Мишустина похожи на последние рейтинги премьера Медведева
Похожий расклад был и в оценках деятельности премьера: работу Медведева одобряли 38,1% россиян, не одобряли – 47,6%. Две другие главные социологические службы России, в отличие от ВЦИОМа, продолжали замерять рейтинги правительства и после его смены.
Ведомости вчера в 16:44
Космос
Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК 24 апреля в 13:56
Армия и оружие
Подкравшийся к авианосцу США российский Ил-38 попал на видео
Противолодочный самолет средней дальности Ил-38 Тихоокеанского флота приблизился к кораблю George Washington на расстоянии выстрела в упор.
Рамблер 03:59
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Здоровье
В больницах Урала не хватает комплектующих к ИВЛ и защитных масок
В Курганской областной специализированной инфекционной больнице по сей день продолжаются работы по монтажу кислородной подводки, не хватает 59 клапанов, 27 коек не оборудованы аппаратами ИВЛ, необходимы семь аспираторов.
REGNUM 03:48
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru 25 апреля в 22:14
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти
Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.
Интерфакс 03:32
Общество
В Ярославской области коронавирус выявлен почти у 400 человек
За минувшие сутки в регионе диагноз COVID-19 был поставлен еще 42 пациентам В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено еще 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, а всего диагноз COVID-19 в регионе поставлен 384 пациентам, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 05:50
Общество
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
Еще шесть новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петрозаводске.
Столица на Онего 02:45
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 25 апреля в 09:42
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
Общество
В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 35 человек
Как сообщает оперативный штаб в понедельник, 27 апреля, в Самарской области подтвердили 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета 04:32
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:52
Общество
Непродовольственные магазины в Липецкой области возобновили работу
В Липецкой области с понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
LipetskMedia.ru 02:03
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 25 апреля в 07:39
Экономика
WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов
Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС вчера в 19:00
Происшествия
Несколько сотен буревестников погибают на судне в сахалинском порту
Сотни буревестников в понедельник ночью приземлились на судно "Витус Беринг", подошедшее в морской порт Холмск на юге Сахалина.
ТАСС 03:59