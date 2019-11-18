Общество

Российская газетаРоссийская газетаГидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
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с чего всё началось

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.
Российская газетавчера в 21:00

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Синоптики предупредили об аномальных холодах

RT на русском03:46

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Российская газетавчера в 21:00

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода

РИА Новости01:11

В Гидрометцентре рассказали, в какие регионы России придут аномальные холода

Life.ruвчера в 22:52

Россиян предупредили об аномальных холодах и снегопадах

ФедералПрессвчера в 22:21

На Россию идут аномальные морозы

URA.Ruвчера в 21:57

Аномальное похолодание пообещал Гидрометцентр россиянам

Национальная служба новостей01:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:24, Вашингтон
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.
Известия вчера в 19:16
Политика

Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России

Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Lenta.ru 19:44
Авто

Дилерам показали новую Chevrolet Niva

Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Новые автомобили 09:28
Политика

Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Lenta.ru 20:28
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году

"Мисс Россия — 2019" Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдёт в США с 28 ноября по 8 декабря.
Life.ru 10:40
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Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Коммерсантъ 19:57
Общество

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Коммерсантъ 17:03
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Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
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Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 16 ноября в 11:32
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
РИА Новости 16:28
Спорт

Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Газета.Ru вчера в 10:14
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Около 30% мужского населения планеты страдают раком предстательной железы, рассказал главврач клинической больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Попов.
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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
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Армия и оружие

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Как и седан, кроссовер будет собираться вручную в Мерисвилле, штат Огайо, где строится NSX.
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Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

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На Украине назвали условие для прекращения войны в стране

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что властям Украины необходимо начать действовать в рамках закона для прекращения внутриукраинского конфликта.
Газета.Ru 20:20
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В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
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«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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Фигурное катание

Медведева хочет жить в Канаде до конца своей карьеры

Напомним, что 20-летняя Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при по фигурному катанию.
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Лично на моей памяти, не было таких частых обновлений фирменной операционной системы. В этот раз компания выпустила публичную iOS 13.2.3.
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В Красноярском крае пропала девушка на иномарке

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Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
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Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
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Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

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