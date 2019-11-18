Общество
Российская газетаГидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
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с чего всё началось
Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.Российская газетавчера в 21:00
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Футбол
Ростовский СКА сыграл против ЦСКА
Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь».
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
Футбол
Кикнадзе: я настоятельно советую господину Созину самому успокоиться
Слова господина Созина можно было бы оставить без внимания, но наш псевдогерой является членом комитета по этике, что должно всё же означать повышенную ответственность за произнесённые слова.
Политика
Военные корабли Украины прошли под Крымским мостом
Военные корабли Украины уже прошли под арками Крымского моста. Мечта властей Незалежной была близка как никогда.
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Спорт
СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября
Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Музыка
Представители России выступят третьими в финале «Детского Евровидения»
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Наука
В Японии обнаружены останки одной из первых в мире птиц
Японские ученые сообщили о завершении идентификации окаменелых останков древней птицы, которые были найдены еще в 2013 году.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
Авто
Автомобили УАЗ в 2020 году получат новый турбодвигатель
Ульяновский автозавод в 2020 году планирует начать установку на автомобили нового турбомотора мощностью 180 л.с. Об этом сообщил гендиректор предприятия Адиль Ширинов, добавив, что двигатель сейчас находится на стендовых испытаниях.
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали о главных достижениях киностудии за год
Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва рассказала о трёх главных достижениях киностудии за 2019 год.
Политика
В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента
Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Происшествия
Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции
Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Политика
США признали поселения Израиля на территории Палестины
Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.