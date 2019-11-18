Общество

Российская газетаРоссийская газетаГидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
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с чего всё началось

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.
Российская газетавчера в 21:00

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Синоптики предупредили об аномальных холодах

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На Россию идут аномальные морозы

URA.Ruвчера в 21:57

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода

РИА Новости01:11

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ФедералПрессвчера в 22:21

Аномальное похолодание пообещал Гидрометцентр россиянам

Национальная служба новостей01:31

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Российская газетавчера в 21:00
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Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Газета.Ru 12:22
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Ростовский СКА сыграл против ЦСКА

Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь».
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В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
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Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
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Слова господина Созина можно было бы оставить без внимания, но наш псевдогерой является членом комитета по этике, что должно всё же означать повышенную ответственность за произнесённые слова.
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20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
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Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
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РИА Новости 15:09
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В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

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Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

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Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии

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В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

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В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
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США признали поселения Израиля на территории Палестины

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Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
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