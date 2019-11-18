Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.

с чего всё началось

На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.

Футбол Ростовский СКА сыграл против ЦСКА Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь».

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии 17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.

Футбол Кикнадзе: я настоятельно советую господину Созину самому успокоиться Слова господина Созина можно было бы оставить без внимания, но наш псевдогерой является членом комитета по этике, что должно всё же означать повышенную ответственность за произнесённые слова.

Политика Военные корабли Украины прошли под Крымским мостом Военные корабли Украины уже прошли под арками Крымского моста. Мечта властей Незалежной была близка как никогда.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Спорт СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

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Общество В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".

Происшествия В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.

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Политика США признали поселения Израиля на территории Палестины Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.