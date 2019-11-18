Общество
Российская газетаГидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
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с чего всё началось
Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.Российская газетавчера в 21:00
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Футбол
Футболисты ЦСКА в товарищеском матче разгромили СКА
Футболисты московского ЦСКА в товарищеской встрече со счетом 5:1 победили СКА (Ростов-на-Дону). Матч прошел в Москве на стадионе "Октябрь".
Происшествия
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Политика
Кремль назвал дату «нормандского саммита»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Политика
Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки
Депутат-единоросс Антон Горелкин отзовет из Госдумы свой законопроект об ограничении иностранного владения в значимых информационных ресурсах.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Экономика
С 2020 года самозанятых в Ленобласти освободят от подоходного налога
В тоже время ох обяжут платить налог с реализации товаров или услуг.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Технологии
Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp
Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Футбол
Футболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что Сочи является лучшим городом России, в котором он жил.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Гаджеты
Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader
Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.
Кино
Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи
Британская актриса Софи ди Мартино присоединилась к касту сериала «Локи» от Marvel и Disney+.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Политика
Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Технологии
Google внезапно расширила стартовую линейку Stadia почти в два раза
На прошлой неделе Google анонсировала стартовую линейку Google Stadia, в которую, к удивлению многих геймеров, вошли только 12 игр.
Фигурное катание
Немецкая фигуристка назвала четверные прыжки «цирком на льду»
Немка назвала четверной прыжок модой и цирком на льду, а не искусством.
Экономика
Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
Общество
Минобороны взыскивает с РКЦ «Прогресс» более 2 миллиардов рублей
15 ноября в арбитражный суд Москвы подало заявление министерство обороны РФ. Сумма заявленных требований – 2,1 млрд рублей.
Наука
Ученые вывели новую формулу «человеческого» возраста собак
Сравнение с человеческими метиломами показывает нелинейную связь, которая переводит возраст собаки в человеческие годы.
Происшествия